segunda-feira, 3 novembro

Palmas

SESI Tocantins abre processos seletivos para nova Escola SESI de referência 

da redação

O Serviço Social da Indústria do Tocantins (SESI-TO) anuncia a abertura de três editais para a contratação de profissionais que irão compor o time de colaboradores da nova unidade. As oportunidades são para os cargos de professor, orientador educacional e técnico em informática, para atuar na recém- inaugurada Escola SESI de Referência de Palmas.

Processo Seletivo nº 25 oferta 24 vagas para professores de diversas disciplinas, incluindo Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Educação Física, Robótica Educacional, Libras e Educação Especial. As remunerações variam de R$ 1.330,00 a R$ 5.320,00, com carga horária de 10 a 40 horas semanais. A seleção inclui análise curricular, prova teórica, avaliação de habilidades e aula expositiva.

Já Processo Seletivo nº 26 disponibiliza uma (01) vaga para Orientador Educacional. O cargo exige formação superior em Pedagogia ou Psicologia, com especialização em psicopedagogia, e oferece remuneração de R$ 5.320,00. O processo seletivo é composto por análise curricular, prova objetiva, avaliação de habilidades e atitudes e entrevista.

Já o Processo Seletivo nº 27 visa preencher uma (01) vaga para Técnico de Informática 2 – Suporte. A função requer ensino técnico completo em informática ou curso superior na área, com remuneração de R$ 3.397,00. As etapas da seleção seguem o mesmo formato dos demais editais.

As inscrições para os três processos seletivos são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site (sesi-to.com.br), no link “Trabalhe Conosco”, até o dia 05 de novembro de 2025.

A nova Escola SESI de Referência em Palmas reforça o compromisso da instituição com a oferta de uma educação de qualidade e inovadora, e a seleção de uma equipe qualificada é um passo fundamental para concretizar esse objetivo.

Confira os editais

Edital para vagas de professores

Edital para Orientador Educacional

Edital para Técnico de Informática

 

