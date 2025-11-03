SESI Tocantins abre processos seletivos para nova Escola SESI de referência 

da redação

O Serviço Social da Indústria do Tocantins (SESI-TO) anuncia a abertura de três editais para a contratação de profissionais que irão compor o time de colaboradores da nova unidade. As oportunidades são para os cargos de professor, orientador educacional e técnico em informática, para atuar na recém- inaugurada Escola SESI de Referência de Palmas.

O Processo Seletivo nº 25 oferta 24 vagas para professores de diversas disciplinas, incluindo Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Educação Física, Robótica Educacional, Libras e Educação Especial. As remunerações variam de R$ 1.330,00 a R$ 5.320,00, com carga horária de 10 a 40 horas semanais. A seleção inclui análise curricular, prova teórica, avaliação de habilidades e aula expositiva.

Já Processo Seletivo nº 26 disponibiliza uma (01) vaga para Orientador Educacional. O cargo exige formação superior em Pedagogia ou Psicologia, com especialização em psicopedagogia, e oferece remuneração de R$ 5.320,00. O processo seletivo é composto por análise curricular, prova objetiva, avaliação de habilidades e atitudes e entrevista.

Já o Processo Seletivo nº 27 visa preencher uma (01) vaga para Técnico de Informática 2 – Suporte. A função requer ensino técnico completo em informática ou curso superior na área, com remuneração de R$ 3.397,00. As etapas da seleção seguem o mesmo formato dos demais editais.

As inscrições para os três processos seletivos são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site (sesi-to.com.br), no link “Trabalhe Conosco”, até o dia 05 de novembro de 2025.

A nova Escola SESI de Referência em Palmas reforça o compromisso da instituição com a oferta de uma educação de qualidade e inovadora, e a seleção de uma equipe qualificada é um passo fundamental para concretizar esse objetivo.

Confira os editais

Edital para vagas de professores

Edital para Orientador Educacional

Edital para Técnico de Informática