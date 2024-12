Vereadores aprovam orçamento de R$ 2,7 bilhões para Palmas em 2025

da redação

Os vereadores da Câmara Municipal de Palmas (CMP) aprovaram na tarde desta terça-feira (17), em sessão extraordinária, a Lei Orçamentária Anual (LOA) que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2025. Com isto, Palmas contará com um orçamento de R$ 2,7 bilhões, R$ 450 milhões a mais que no ano de 2024.

De acordo com o texto aprovado, a receita e despesa de capital para importantes investimentos na cidade decorrem, sobretudo, de convênios em andamento e emendas parlamentares, que possibilitam executar políticas de investimentos que resultem em expansão econômica e social da cidade, com geração de emprego e renda.

Quanto à destinação dos recursos, destacam-se áreas como a Educação, com um montante de R$ 735 milhões, seguida pela Saúde com R$ 428,1 milhões e da Infraestrutura com R$ 417,2 milhões, que juntas correspondem a 57% do orçamento total previsto para 2025.

O presidente da CMP, vereador Folha (PSDB), agradeceu aos vereadores que compareceram a sessão extraordinária não remunerada. “Vocês vieram exercer seu direito e dar condições para que o próximo prefeito, Eduardo Siqueira, trabalhe com um orçamento importante e com emenda na qual esse Parlamento concede ao Prefeito Municipal de Palmas o poder de navegar no orçamento, remanejar até 50% do orçamento”, frisou.

Fotógrafo: Fernando Lucas

Fonte: Aline Gusmão