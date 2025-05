Vigilância Sanitária apreende mais de meia tonelada de carne clandestina e 27 mil ovos impróprios para consumo em estabelecimentos de Palmas

da redação

Nesta semana, durante fiscalizações de rotina da Vigilância Sanitária (Visa) da Prefeitura de Palmas, voltadas à segurança alimentar da população, foram apreendidos mais de meia tonelada de carne clandestina, 27 mil ovos impróprios para consumo e cerca de 10 quilos de produtos de panificação vencidos em estabelecimentos da Capital.

Nas ações da Gerência de Monitoramento e Denúncias da Visa, realizadas na região sul de Palmas, os fiscais sanitários apreenderam aproximadamente 535 quilos de carne bovina clandestina, 15 quilos de vísceras sem procedência, três quilos de produtos em condições inadequadas, três quilos de carne moída em desacordo com a legislação e 10 quilos de panificados vencidos.

A operação “Pisando em Ovos” foi deflagrada após denúncia anônima sobre um comércio na região central. No local, os fiscais apreenderam 27 mil ovos de galinha impróprios para consumo. Entre as irregularidades constatadas estavam ovos com mofo, presença de insetos nas cartelas, cascas quebradas, sujidades, coloração alterada e odor pútrido, todos fora dos padrões higiênico-sanitários exigidos por lei.

Todos os produtos foram inutilizados pela Visa, e as carnes, descartadas no Aterro Sanitário Municipal. Os estabelecimentos irregulares foram notificados, autuados e receberam termos de visita fiscal.

Denúncias

Apesar das fiscalizações constantes, a Visa orienta os consumidores a ficarem atentos. Alimentos vencidos, mofados, com coloração ou odor alterado, presença de insetos ou outros sinais de deterioração devem ser denunciados.

As denúncias podem ser feitas à Vigilância Sanitária pela Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), pelos telefones 0800 030 1515, (63) 3212-7811/7900, ou à Ouvidoria Geral da Prefeitura, pelos números 0800 6464 156, (63) 3212-7144, ou pelo site palmas.to.gov.br/ouvidoria.