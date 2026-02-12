UnirG realiza Cerimônia do Jaleco para 11ª turma de Medicina, em Paraíso

Por Redação

Pedro Henrique Ribeiro Cardoso escolheu a Medicina após uma perda na família. Com apenas 17 anos, ele conta que não conseguiu ajudar a avó, mas que agora vai dedicar a sua vida aos estudos para ser um diferencial ao tratar a saúde das pessoas. O estudante do 1º período de Medicina, da Universidade de Gurupi – UnirG, foi um dos 57 acadêmicos que participaram da Cerimônia do Jaleco, na noite desta terça-feira, 10, em Paraíso do Tocantins.

“Desde criança eu tive esse apego pela Medicina, mas a decisão veio após perder a minha avó. Eu queria muito ter cuidado dela para que ela estivesse aqui hoje. Meu propósito é ser médico para ajudar muitas pessoas com o melhor que há em mim, não apenas pelo retorno financeiro”, relatou Pedro Henrique.

Os pais do acadêmico, Márcia Maria Ribeiro Vieira e João Pedro de Vieira, são de Paraíso e estiveram presentes para a entrega do Jaleco. “Estamos vivendo o sonho que ele tem, é gratificante participar desde o começo da formação. Quando ele nos falou que queria essa profissão, muitas vezes achamos que era impossível. Ser médico é uma responsabilidade muito grande. Nós o apoiamos porque, se ele tem esse dom, que seja para ajudar as pessoas”, disse a mãe do acadêmico.

Ana Clara da Silva Cardoso veio de São Geraldo do Araguaia, no Pará, para cursar Medicina na UnirG. Ela recebeu o jaleco das colegas de aula, Geovana Terresco e Júlia Macedo.

“É um sonho de infância, sempre me imaginava na Medicina. Serei a primeira na família a me tornar médica. Tudo é muito novo, sair de casa para morar sozinha em outro Estado. Meus pais não puderam vir para a cerimônia, com isso fiquei sentida, mas muito feliz e grata pela ajuda deles mesmo de longe”, disse Ana Clara.

O evento contou com a apresentação musical do Grupo Pocket Worship, formado por acadêmicos do curso, apresentação da Atlética Estrondosa, pelo estudante Pedro Queiroz e o juramento do jaleco, pelo acadêmico Tiago Moraes Fonseca.

Autoridades presentes

A solenidade da 11ª turma do curso contou com a presença de autoridades como o presidente da Fundação UnirG, Dr. Thiago Piñeiro Miranda; o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação PhD Walmirton Bezerra D’Alessandro, representante da reitora, Dra. Jaqueline Ribeiro; o diretor do campus de Paraíso, Rhoger Gomes; o coordenador do curso, Dr. Cássio Tavares; a coordenadora de estágio, Dra Isabella Carvalho; Elisa Ferreira, representante do presidente do Centro Acadêmico Roger Antônio; a representante do Secretário Municipal Arllerico André, Solange Almeida: o Secretário Municipal de Esporte e Juventude de Paraíso, Josué Lobo; o Deputado Estadual e médico, Dr Danilo Alencar, dentre outras autoridades.

O presidente Thiago Miranda parabenizou os estudantes pela escolha do curso e fez uma analogia do jaleco a uma capa de super-herói.

“Hoje vocês recebem o jaleco e no decorrer do curso, irão aprender os ‘superpoderes’. Quando saírem profissionais irão salvar vidas e se tornarão os heróis da vida real. Agradeço aos pais pela confiança na nossa Universidade que tem mais de 40 anos transformando a região, mais de 20 anos com o curso de Medicina em Gurupi e cinco anos aqui em Paraíso. São cursos com projetos, estudos de viabilidade e equipe técnica de excelência”, relatou o presidente.

O professor PhD Walmirton relembrou que, em 1º de agosto de 2021 iniciavam as atividades em Paraíso e destacou que a UnirG vem sendo consolidada ao longo dos tempos. “Nesse primeiro dia de aula, há cinco anos, falamos sobre biossegurança numa época de pandemia, quando a população mundial precisou de ajuda médica, mais do que qualquer outra profissão. Hoje, reforçamos aquilo que recomendamos lá atrás, sobretudo com os cuidados de higienização do jaleco “, relatou o pró-reitor, destacando ainda que “o Ensino, a Pesquisa e a Extensão constituem o tripé da nossa Universidade, e para mantê-lo existe um trabalho gigantesco. Nós temos uma equipe muito preparada para desempenhar essas funções e agradeço a todos por confiarem seus filhos à nossa Instituição”.

O diretor Rhoger Gomes cumprimentou a comunidade presente.

“Vestir o jaleco representa assumir um compromisso com a vida, o cuidado ao outro, a ética e a responsabilidade social que a Medicina exige. A partir de hoje, vocês passam a trilhar um caminho que demandará dedicação, disciplina e estudo, mas acima de tudo, humanidade, empatia e respeito. Que o conhecimento técnico caminhe junto com a sensibilidade e o compromisso com o ser humano. E asseguro que esse campus está comprometido para vos dar apoio ao que precisarem”, afirmou.

O coordenador Cássio Tavares, mencionou que há 17 anos estava sentado nesta cadeira reservada aos estudantes. “É um momento em que uns trazem esperança, outros receios ou felicidade por terem conquistado esse espaço. O jaleco não é apenas uma vestimenta, ele representa a inserção em uma unidade. Estarei aqui para o que precisarem, juntos na construção desse sonho”.

“Sei que estar aqui essa noite é um sonho, principalmente para os pais, que estão acompanhando os filhos na primeira etapa da formação. Como já falei na Aula Inaugural, aproveitem bastante esses seis anos, estudem, façam amizades sinceras e contem conosco. Desejo sucesso a todos”, frisou a coordenadora de estágio,Isabella Carvalho.

Fotos: Haylma Jayne