Investigador da Polícia Civil morre em acidente entre Gurupi e Peixe

da redação

O investigador da Polícia Civil José Ronilson, de 47 anos, morreu na madrugada deste sábado (24) após uma colisão frontal na BR-242, entre Gurupi e Peixe, no sul do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 2h20, no km 352 da rodovia, próximo à Vila Quixabá, na região de Gurupi. O policial conduzia um veiculo que acabou colidindo com uma caminhonete e morreu ainda no local.

O outro veículo era ocupado por um homem de 34 anos e uma mulher. Apesar da força do impacto, os dois não sofreram ferimentos. Equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros, do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil atenderam à ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.