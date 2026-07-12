ERRATA E NOTA DE RETRATAÇÃO: Buscas por jovem desaparecido no Rio Tocantins continuam; corpo não foi encontrado

NOTA DE CORREÇÃO E PEDIDO DE DESCULPAS:
O portal vem a público pedir sinceras desculpas aos familiares do jovem Alessandro Souza, aos nossos leitores e à comunidade pelo grave equívoco publicado anteriormente. A informação de que o corpo da vítima havia sido localizado baseou-se em um relato impreciso e equivocado emitido por uma autoridade policial. Reiteramos nosso compromisso ético com a verdade e com o respeito humano, corrigindo integralmente a matéria conforme os fatos reais abaixo:
PEIXE – TO — Diferente do que foi divulgado de maneira errônea, o corpo do jovem Alessandro Souza, que desapareceu no Rio Tocantins neste domingo (12 de julho), ainda não foi encontrado.
O jovem desapareceu no período da tarde após entrar para se banhar em uma praia localizada logo abaixo da tradicional Praia da Tartaruga, no município de Peixe.
A informação inicial sobre o suposto encontro do corpo foi repassada de forma equivocada às equipes de reportagem por uma autoridade policial da região. Assim que o desencontro de dados foi detectado junto às forças de salvamento, o portal prontamente removeu a afirmação incorreta e realizou a devida retificação.
As equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuaram na região desde o momento do acionamento e mapearam a área. Por questões de protocolo de segurança e falta de visibilidade no período noturno, os trabalhos de mergulho e varredura serão retomados com força total a partir da manhã desta segunda-feira.