Peixe: Criança some abaixo da Praia da Tartaruga; resgate mobiliza mergulhadores no Rio Tocantins

da redação
Uma criança de 7 anos desapareceu nesta quarta-feira (8) em uma área de praia às margens do Rio Tocantins, em Peixe, na região sul do estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Conforme a corporação, a área onde ocorreu o desaparecimento é um dos principais destinos turísticos da região.
Os bombeiros foram acionados por volta das 15h desta quarta-feira. Uma equipe formada por três militares mergulhadores fez buscas na região do desaparecimento.
De acordo com informações preliminares, a criança foi vista pela última vez em um rancho localizado entre 5 e 8 quilômetros abaixo da área da praia.