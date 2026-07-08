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quarta-feira, 8 julho

Peixe

Peixe: Criança some abaixo da Praia da Tartaruga; resgate mobiliza mergulhadores no Rio Tocantins

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Uma criança de 7 anos desapareceu nesta quarta-feira (8) em uma área de praia às margens do Rio Tocantins, em Peixe, na região sul do estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Conforme a corporação, a área onde ocorreu o desaparecimento é um dos principais destinos turísticos da região.

Os bombeiros foram acionados por volta das 15h desta quarta-feira. Uma equipe formada por três militares mergulhadores fez buscas na região do desaparecimento.

De acordo com informações preliminares, a criança foi vista pela última vez em um rancho localizado entre 5 e 8 quilômetros abaixo da área da praia.

Ainda conforme os bombeiros, as equipes realizaram varreduras na região, e as buscas foram encerradas ao cair da noite. Os trabalhos de resgate devem ser retomados na manhã desta quinta-feira (9)
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