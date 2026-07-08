Peixe: Criança some abaixo da Praia da Tartaruga; resgate mobiliza mergulhadores no Rio Tocantins

Uma criança de 7 anos desapareceu nesta quarta-feira (8) em uma área de praia às margens do Rio Tocantins, em Peixe, na região sul do estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Conforme a corporação, a área onde ocorreu o desaparecimento é um dos principais destinos turísticos da região.