Pessoa trans denuncia ofensas após usar banheiro de shopping em Palmas

da redação

Uma pessoa trans denunciou ter sido alvo de ofensas relacionadas à sua identidade de gênero após utilizar um banheiro do Capim Dourado Shopping, em Palmas. O episódio teria ocorrido na noite de terça-feira (27). Segundo informações divulgadas pelo Coletivo SOMOS, a pessoa denunciada teria ido até o local de trabalho da vítima para proferir as ofensas. O caso foi levado à polícia, que iniciou os procedimentos para apurar a denúncia.

A vereadora Thamires Lima acompanhou a vítima à delegacia e ofereceu orientações jurídicas. Na quarta-feira (28), o Coletivo SOMOS também encaminhou um pedido formal à administração do shopping, solicitando a apuração dos fatos, a preservação das imagens das câmeras de segurança e a adoção de medidas para prevenir novos episódios de discriminação. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do caso e as responsabilidades dos envolvidos.

“Prestamos todo o apoio necessário a Jhenn no registro do Boletim de Ocorrência, na Delegacia de Polícia, após o episódio de transfobia ocorrido no Capim Dourado Shopping, realizado nesta terça-feira (27). Iremos acompanhar o processo, garantindo a aplicação da lei e dando apoio a vítima”, disse a vereadora Thamires Lima.