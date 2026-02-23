Pioneira no Estado, Empresa Júnior de Engenharia Civil do IFTO – Campus Gurupi conquista classificação de destaque

A Consultoria Acadêmica de Projetos (CAP) – Empresa Júnior de Engenharia Civil do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) – Campus Gurupi, alcançou a classificação Cluster 2, tornando-se a primeira Empresa Júnior do Estado do Tocantins a atingir esse nível de maturidade entre todas as Empresas Juniores (EJs) do Estado.

Por Redação

A classificação “Cluster 2” é concedida pela Brasil Júnior, entidade que organiza todas as Empresas Juniores do Brasil, e funciona como um reconhecimento técnico que classifica o nível de desenvolvimento estratégico das EJs, considerando critérios como faturamento, engajamento com o Movimento Empresa Júnior (MEJ), satisfação dos clientes e representatividade em faturamento colaborativo.

A conquista, de forma pioneira, consolida a CAP como referência no empreendedorismo acadêmico do Tocantins e coloca Gurupi em destaque no Movimento Empresa Júnior do Estado, reforçando a importância do município no desenvolvimento econômico, acadêmico e estratégico da região, uma vez que a Engenharia tem papel central na estruturação das cidades, na geração de infraestrutura e no fortalecimento da economia.

Para o presidente da CAP, o estudante Pedro Paulo Crispim, mais do que uma vitória institucional, este marco fortalece todo o Movimento Empresa Júnior. “Esta nossa conquista eleva o padrão das Empresas Juniores do Estado e inspira novas gerações a acreditarem que é possível crescer com método, responsabilidade e propósito. Seguimos acelerando nossa evolução, fortalecendo nosso legado e impulsionando Gurupi e o Tocantins rumo a um futuro inovador, estratégico e cheio de conquistas”, afirma o estudante.

O professor Clerson Reis é um dos professores orientadores da CAP. Para ele, alcançar o Cluster 2 significa que a CAP Engenharia atingiu um novo patamar de gestão, consistência e impacto. “É a validação de um trabalho estruturado, baseado em planejamento, cultura organizacional forte e execução estratégica. São conquistas como esta que tornam nosso curso de Engenharia Civil reconhecido como um dos melhores e mais importantes da Região Norte do País”, conclui o professor.

Saiba mais sobre a CAP

A Consultoria Acadêmica de Projetos (CAP) é a Empresa Júnior de Engenharia Civil do IFTO – Campus Gurupi, que atua realizando projetos em geral (arquitetônicos e complementares), controle tecnológico de concreto, levantamento arquitetônico em edificações já existentes e regularização de imóveis. A CAP foi fundada em 2018 e federada pela Brasil Júnior (entidade que organiza todas as Empresas Juniores do Brasil) em 2020. Em 2025, ano em que a empresa se destacou e por isso recebeu a classificação “Cluster 2”, o foco esteve na realização dos serviços de controle tecnológico do concreto, contabilizando mais de 130 laudos emitidos, 16 obras atendidas e mais de 365 caminhões de concreto analisados.

Atualmente, a empresa possui em sua composição 20 estudantes de diferentes semestres do curso de Engenharia Civil do Campus Gurupi e tem como professores orientadores Kárita Alves e Clerson Reis.