Poluição sonora: Prefeitura de Gurupi vistoria veículos de publicidade volante

Na manhã desta quinta-feira, 16, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em parceria com o Departamento de Posturas, a Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, promoveu uma ação voltada para a melhoria do convívio urbano e a redução da poluição sonora na cidade. A vistoria dos veículos de publicidade volante foi realizada no pátio da AMTT.

Coordenada pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Leite, a iniciativa teve como objetivo garantir o cumprimento dos artigos 48 a 52 do Código Municipal de Posturas, que regulamentam a publicidade volante. “Essa ação visa assegurar que os veículos estejam em conformidade com as normas e respeitem o bem-estar da população, além de facilitar a fiscalização dessas atividades”, destacou o Secretário.

Como funcionou o processo de certificação?

Os veículos de publicidade volante foram submetidos a um rigoroso processo de certificação, que incluiu três etapas principais:

1. Aferição do volume sonoro: Foi verificado se o som emitido pelos veículos estava dentro do limite permitido de 85 decibéis, conforme o Código de Posturas.

2. Verificação das condições físicas: A estrutura e segurança dos veículos também foram avaliadas para garantir que estivessem em conformidade com as normas de higiene e segurança.

3. Análise da documentação: Foram checados os documentos dos veículos e de seus proprietários para assegurar a regularidade da atividade.

Os veículos que atenderam a todos os requisitos receberam um selo de certificação, simbolizando o compromisso com a legalidade e a qualidade do serviço prestado.

Resultados e impacto esperado

O Secretário ressaltou ainda que a ação busca uma cidade mais harmônica e organizada.

“Esse trabalho evidencia que a gestão busca promover melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, ao reduzir os impactos da poluição sonora, além de aumentar a responsabilidade dos proprietários de veículos de publicidade volante e promover o respeito às normas municipais, incentivando um ambiente urbano mais equilibrado e agradável para todos”, afirmou.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano reforçou a importância da colaboração dos cidadãos e empresários do setor. “A participação de todos é essencial para que Gurupi continue avançando na construção de um espaço urbano mais agradável e respeitoso para todos”, concluiu Eremilson Leite.