Prazo para servidores garantirem progressões verticais encerra nesta próxima segunda, 04

Por Redação

Os servidores poderão protocolar os requerimentos tanto de forma física no Centro Administrativo da Prefeitura, como de forma eletrônica, via e-mail: [email protected]. gov.br, ou pelo Whatsapp: (63) 3301-4313.



A iniciativa, um compromisso do plano do governo da prefeita Josi Nunes, reforça o empenho da gestão na valorização dos servidores municipais, que ao longo dos últimos dois anos não mediu esforços para implementar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores municipais.

A evolução funcional é uma iniciativa que visa reconhecer e valorizar os servidores pelo conhecimento adquirido, competência, empenho, desempenho, eficiência e qualidade dos serviços prestados.

Os requisitos para a progressão vertical incluem o cumprimento do estágio probatório, pontuação mínima na avaliação de desempenho, ausência de afastamento não justificado, limite de faltas injustificadas, ausência de punições disciplinares, cumprimento de interstício, avaliação periódica de desempenho, tempo de serviço, participação em treinamentos, cursos de capacitação, entre outros critérios.

Os editais de convocação para os servidores da Saúde e do Quadro Geral foram publicados no Diário Oficial do Município na última quinta-feira, (clique aqui).

Cronograma



• Prazo para protocolo dos requerimentos: 24 de novembro a 04 de dezembro

• Período para análise dos processos: 05 a 15 de dezembro

• Divulgação do resultado preliminar: 20 de dezembro

• Prazo para recursos do resultado preliminar: 21 a 26 de dezembro

• Análise dos recursos: 27 e 28 de dezembro

• Divulgação do resultado final: 29 de dezembro

• Implementação na folha de pagamento em janeiro de 2024

A Prefeitura de Gurupi ressalta a importância de que os servidores estejam atentos aos prazos estabelecidos para garantir o êxito no processo de progressão vertical. O compromisso da administração municipal é valorizar e reconhecer o empenho dos servidores em prol do desenvolvimento da cidade.