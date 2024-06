Prefeita Josi Nunes desconstrói boatos sobre obras em andamento

Por Wesley Silas

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, demonstrou transparência ao abordar os rumores sobre as obras em andamento na cidade. Durante sua recepção ao Superintendente do Patrimônio da União (SPU) no Tocantins, foram discutidas projetos importantes, incluindo a doação de uma área no Park Filó Moreira para a construção de 100 unidades habitacionais populares. Além disso, foi assinado um protocolo de intenções para a construção da Casa das Mulheres e um novo Centro Administrativo Municipal, ambos localizados na antiga área do DNIT, na entrada sul da cidade.

Josi Nunes também esclareceu sobre o progresso de outras obras, atualmente paralisadas. Entre elas, a conclusão da Via da Integração, José Wilson Siqueira Campos, a Estação da Cidadania e a nova rodoviária da cidade. A prefeita explicou que a paralisação temporária das obras, como a Via Siqueira Campos, foi necessária devido às chuvas intensas, mas garantiu que as atividades estão dentro do cronograma.

“Não se trata apenas da Via Siqueira Campos. Conseguimos R$ 24 milhões para um pacote de obras. Uma delas, a drenagem do Setor Cajueiro, já foi concluída. Realizamos a primeira etapa da Via da Integração e agora passaremos à segunda etapa, que inclui a drenagem do córrego Mutuca. Estamos seguindo nosso cronograma e não há problemas, a pausa foi apenas devido às chuvas, e a empresa já está retomando os trabalhos”, afirmou Josi Nunes.

A prefeita reforçou seu compromisso com o progresso de Gurupi e a transparência na gestão dos projetos, reafirmando que todas as obras prosseguirão conforme planejado.