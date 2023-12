Prefeita Josi Nunes exige da BRK qualidade na obra de esgoto para evitar reincidência de vazamento

Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhada da equipe da Diretoria de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e representantes da concessionária BRK Ambiental, visitou no início da tarde desta sexta-feira, 29, alguns dos locais afetados pelo recente vazamento de esgoto que afetou os bairros Canaã, Cajueiro e Jardim Tocantins em Gurupi. O objetivo da visita foi vistoriar de perto as ações que a concessionária está realizando para resolver o problema.

No final da tarde desta quinta-feira, 28, a Prefeitura tomou conhecimento do transbordamento da rede de esgoto e mobilizou imediatamente a equipe de fiscais de Meio Ambiente para investigar a situação. A BRK Ambiental foi notificada para solucionar o problema, e as investigações estão em curso para determinar as causas do incidente e aplicar as medidas cabíveis.

Durante a visita aos locais, a prefeita Josi Nunes conversou com moradores e destacou o compromisso da Prefeitura em fiscalizar e cobrar soluções rápidas da BRK Ambiental. A gestora ressaltou que a Diretoria de Meio Ambiente e a Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização, estão monitorando de perto o trabalho de reparo realizado pela concessionária.

A Prefeita expressou sua preocupação com a situação e enfatizou o compromisso do Município em exigir que a empresa responsável repare os danos causados e encontre uma solução definitiva para o problema.

“Quero assegurar à nossa comunidade que estamos atentos, cobrando soluções da BRK e acompanhando as medidas em andamento. Tudo o que o Município tiver que fazer para garantir a adequada execução desta obra nós faremos. Embora seja uma responsabilidade da concessionária, é nosso dever acompanhar de perto e exigir a excelência nos serviços prestados pela BRK e é o que estamos fazendo. Em caso de qualquer dificuldade, peço à comunidade que entre em contato conosco”.

A moradora do Jardim Tocantins Lídia Matos, expressou sua satisfação pela visita da Prefeita: “É muito bom a Prefeita ter vindo aqui pessoalmente conversar conosco, demonstrando sua preocupação com a situação, isso deixa a gente satisfeito em saber que ela está atenta e cobrando da BRK Ambiental e eu creio que vai dar tudo certo e que será resolvido”, expressou a moradora.

A Diretoria de Meio Ambiente está conduzindo uma avaliação dos danos causados ao meio ambiente em decorrência do incidente e posteriormente serão aplicadas as medidas cabíveis à empresa responsável. “Para a solução imediata desse problema, a BRK informou que neste momento está reforçando a tubulação para aliviar a carga durante o período de chuva. Esperamos que isso resolva e ficamos aguardando a próxima chuva para verificar o comportamento dessa rede de esgotos, esperando que não haja mais incidentes”, pontuou o biólogo e diretor da Diretoria de Meio Ambiente, Marcus Teixeira Marcolino.