Prefeita Josi Nunes participa da abertura oficial da 50ª Expo Gurupi

A prefeita Josi Nunes participou, nesta quinta-feira (29), da abertura oficial da 50ª Expo Gurupi. A solenidade aconteceu na entrada do Parque de Exposições e contou com o hasteamento das bandeiras, apresentação da banda da Polícia Militar e a presença de diversas autoridades, tanto municipais quanto estaduais.

por Redação

Parceira do evento, a prefeita destacou a importância da Expo Gurupi para o desenvolvimento da cidade, afirmando que “é uma festa tradicional que aquece a economia local, impulsionando o comércio, proporcionando espaço para exposição de empresários, realização de oficinas, trocas de experiências e fortalecimento de relacionamentos. A cada ano, o evento se consolida como referência regional”.

O vice-prefeito Adailton Fonseca também esteve presente e parabenizou os organizadores pelos 50 anos de história da Expo Gurupi, destacando que “muitas mãos passaram por aqui para tornar este evento no que é hoje: uma grande oportunidade de negócios, geração de renda e resultado de parcerias bem-sucedidas”.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Vitor Stival, agradeceu a união de esforços que tornou possível a realização da edição comemorativa e ressaltou que “de mãos dadas, transformamos 50 anos de história em uma festa única. Nos sentimos honrados com a presença de todos”.

A noite de abertura foi encerrada com a estreia do rodeio e os shows de Natanzinho Lima e da dupla Ícaro & Gilmar, dando início à programação especial que marca meio século de tradição da Expo Gurupi.



A edição de 2024 da Expo Gurupi movimentou mais de R$ 22,3 milhões em negócios dentro do parque de exposições, evidenciando o impacto econômico significativo do evento na região. A prefeita Josi Nunes afirmou que as expectativas para a Expo Gurupi 2025 são ainda mais promissoras, com projeções de crescimento nas parcerias comerciais, aumento da participação de expositores e fortalecimento do agronegócio local.