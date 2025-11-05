Prefeita Josi Nunes participa do Smart City Expo World Congress em Barcelona e destaca busca por soluções inovadoras para Gurupi

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, está participando do Smart City Expo World Congress, o maior evento global sobre cidades inteligentes e inovação urbana, realizado em Barcelona (Espanha), entre os dias 04 e 06 de novembro. A gestora participa do congresso a convite do Sebrae, representando Gurupi em uma missão internacional que reúne líderes públicos, especialistas e empresários de diversas partes do mundo.

Por Redação

Organizado pela Fira de Barcelona, que é uma das mais importantes instituições de feiras comerciais da Europa, o evento conta com a presença de representantes de mais de 130 países e centenas de cidades, promovendo o intercâmbio de experiências e ideias voltadas para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis, eficientes e humanas. O congresso é reconhecido por integrar debates e exposições que abordam temas como inovação tecnológica, governança digital, mobilidade urbana, sustentabilidade e participação cidadã.

Durante a programação, os participantes têm a oportunidade de conhecer ecossistemas de inovação urbana da Europa e discutir soluções que podem ser adaptadas à realidade de suas cidades.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância de Gurupi estar presente nesse ambiente de aprendizado e troca de experiências. “Estou muito feliz em participar da maior feira na área de inovação e tecnologia, que trata da gestão pública com prefeitos e governantes de vários lugares do mundo. Viemos adquirir mais conhecimento, conhecer novas realidades e casos de sucesso pelo mundo que podem colaborar com nossa gestão em Gurupi. Agradeço ao Sebrae por essa oportunidade e pelo apoio em promover essa importante conexão com o que há de mais moderno em soluções para as cidades”, afirmou Josi Nunes.

A gestora ressaltou ainda que um dos focos da atual gestão é justamente a busca por soluções inovadoras que contribuam para melhorar a qualidade de vida da população, fortalecer a governança local e impulsionar o desenvolvimento sustentável de Gurupi.