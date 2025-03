Prefeito de Cariri do Tocantins visita Tribunal de Contas visando diálogo transparente e fortalecer laços institucionais

Por Redação

O prefeito de Cariri do Tocantins, Elton Moreira, realizou uma visita institucional ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO). Ele se reuniu com o Dr. Leandro Melo e o conselheiro substituto Leondiniz Gomes, com o objetivo de fortalecer o diálogo entre a administração municipal e o órgão fiscalizador, promovendo mais transparência e eficiência na gestão pública.

Durante a reunião, foram abordados temas importantes, como governança, boas práticas na administração pública e a correta prestação de contas dos recursos municipais. A gestão municipal reafirma seu compromisso de atuar com responsabilidade e zelo pelo patrimônio público, assegurando que todas as ações atendam às normas e sejam realizadas com total transparência.