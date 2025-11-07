Prefeito de Colméia é flagrado usando caminhonete da prefeitura em viagem particular ao Pará

da redação

O prefeito de Colméia, Pedro Clésio Ribeiro, foi flagrado utilizando uma caminhonete Toyota Hilux locada pela prefeitura em uma viagem particular até Conceição do Araguaia (PA), a cerca de 100 quilômetros do município tocantinense. Segundo apuração, o veículo transportava o gestor, sua esposa e o contador da prefeitura, que foram vistos em um ponto turístico da cidade paraense.

O automóvel, contratado por R$ 15 mil mensais junto à empresa Nort Facility Loc LTDA, deveria ser destinado exclusivamente ao gabinete do prefeito, conforme a Ata de Registro de Preços firmada em julho de 2025. No entanto, a caminhonete não possui rastreamento nem identificação oficial, o que dificulta o controle do uso e levanta suspeitas sobre sua real destinação.

Especialistas afirmam que a conduta pode configurar uso indevido de bem público e desvio de finalidade, com possíveis enquadramentos em peculato, improbidade administrativa e infração político-administrativa, o que pode levar à cassação do mandato.