Prefeito eleito de Cariri, Tetin, prestigia entrega dos Certificados de Conclusão do Proerd para alunos

O prefeito eleito de Cariri do Tocantins, Elton Moreira, conhecido como Tetin (União), participou, nesta terça-feira, 03, da entrega dos Certificados de Conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) para os alunos da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges, no município.

Por Redação

O evento foi realizado pela Prefeitura de Cariri, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Polícia Militar (PM), que desenvolve o Proerd no Tocantins.

Eleito para seu primeiro mandato no executivo municipal, Tetin avaliou a ação como importante para o reforço no combate às drogas.

“Acredito que precisamos cuidar dos nossos jovens para que eles não se envolvam com as drogas e sigam no caminho dos estudos. O Proerd é um programa de grande valia para o nosso município e para o nosso Estado. Quero parabenizar a nossa Secretaria Municipal de Educação e também a Polícia Militar por esse trabalho ímpar em nossa Cariri“, pontuou.

Na oportunidade, dois alunos, Nicole Assis Fernandes e Luis Ricardo Ataides Ponciano, foram premiados com uma bicicleta cada um por terem se destacado ao escreverem as melhores redações sobre os tópicos trabalhados durante a realização do programa, como comportamento e disciplina.

A respeito da premiação, o prefeito eleito para a gestão 2025-2028 destacou que esses estudantes são exemplos a serem seguidos por uma juventude que pensa no futuro. “Nos enche de orgulho o trabalho desenvolvido por esses alunos premiados. Queremos que, em nossa cidade, ações como essas sigam sendo tratadas como prioridade em nossa gestão, sempre pensando no melhor para o nosso povo”, ressaltou Tetin.

Proerd

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), da Polícia Militar, é uma iniciativa que dá apoio ao desenvolvimento de ações preventivas para alunos da rede, com foco em mantê-los longe das drogas. O programa existe no município desde 2002 e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semed).