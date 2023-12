Prefeitura assina contrato com empresa de Brasília-DF para oferecer transporte coletivo de passageiros

Por Redação

A Izabely Transportes, empresa de Brasília-DF, tem como previsão iniciar suas operações em fevereiro do próximo ano. A frota inicial será composta por seis veículos para percorrerem cinco linhas, todos com capacidade para 48 passageiros e equipados com acessibilidade e ar condicionado, visando atender às diversas necessidades da comunidade gurupiense.

Além da retomada do transporte coletivo em Gurupi, o contrato representa também a realização de mais um compromisso da prefeita Josi Nunes com a população gurupiense. Durante a assinatura, a gestora expressou seu entusiasmo.

“Hoje é um dia de conquista para Gurupi e estou muito feliz. A comunidade esperava ansiosamente pelo retorno do transporte coletivo, e agora, com o contrato estabelecido com a Izabely Transportes, estamos mais próximos de tornar essa expectativa uma realidade. É mais um compromisso com o povo de Gurupi concretizado, e tenho certeza de que será um serviço de qualidade para nossa população”, comentou.

O empresário Paulo Vitor, representando a Izabely Transportes, compartilhou sua perspectiva otimista em relação à prestação dos serviços: “Estamos muito entusiasmados com essa parceria. Nossa expectativa é proporcionar à comunidade de Gurupi um atendimento de qualidade, eficiente, seguro e duradouro. A comunidade pode esperar que estaremos comprometidos em contribuir para a mobilidade urbana da cidade e em atender às expectativas da população”, disse.

O contrato

O contrato prevê a concessão do serviço pelos próximos 10 anos, podendo ser prorrogável por um período máximo de 35 anos.

A tarifa pública, que deve ser paga pelo usuário, foi fixada em R$ 5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos) para o primeiro ano da concessão. Para viabilizar o serviço, a Prefeitura de Gurupi utilizará o modelo de concessão patrocinada com aporte subsidiário, em que o ente público arca com parte dos custos, com fim de reduzir a tarifa para a população.

Conforme o edital, no primeiro ano da concessão, a Prefeitura de Gurupi destinará R$ 120 mil mensais, como forma de subsídio dos serviços. No segundo ano, o subsídio será de até R$ 60 mil por mês, o que contribuirá para manter uma tarifa reduzida ao usuário.

Itinerários

Confira os itinerários de cada uma das cinco linhas do serviço de transporte público de Gurupi:

Verde: Centro de Integração/União IV/Novo Horizonte /UFT/Jardim Sevilha/Parque Residencial São Paulo/Casego/ Vila Paulista/São José/Aeroporto/Jardim Tocantins/Centro;

Vermelha: Centro de Integração/Centro/Pedroso/Jardim Medeiros/ Jardim dos Buritis/ UnirG Campus 1/João Lisboa/Jardim Tropical;

Azul: Centro de Integração/Waldir Lins/Sol Nascente/Vila Alagoana/Parque das Acácias/Campo Bello/ Alto da Boa Vista;

Amarela: Centro de Integração/Vila Íris/ Nova Fronteira/Santa Rita/Bela Vista/Setor Madrid/Alto dos Buritis;

Roxa: Centro de Integração/Parque Industrial.