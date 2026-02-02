Prefeitura de Cariri celebra 35 anos de emancipação política com show da dupla Humberto & Ronaldo, esportes e programação cultural

Por Redação

A cidade de Cariri se prepara para comemorar, em grande estilo, seus 35 anos de emancipação política, celebrados oficialmente no dia 20 de fevereiro. Para marcar a data histórica, a Prefeitura Municipal anunciou uma programação diversificada, que reúne atividades esportivas, culturais, solenidades oficiais e um show nacional.

O anúncio do show foi feito na tarde desta segunda-feira, 2, quando a gestão municipal confirmou a apresentação da dupla sertaneja Humberto e Ronaldo, uma das mais conhecidas do cenário musical brasileiro. O espetáculo acontecerá no sábado, dia 21 de fevereiro, a partir das 22h, na Praça Pedro Batista, prometendo atrair moradores da cidade e visitantes de toda a região.

As comemorações terão início já na segunda-feira, dia 16, com a abertura oficial da programação, que contará com torneios esportivos e atividades culturais, valorizando atletas locais e promovendo momentos de lazer para a população.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, e do deputado estadual Eduardo Fortes. De acordo com a organização, 80% dos recursos utilizados na realização da festa são provenientes dessas parcerias institucionais, reforçando o compromisso conjunto com o fortalecimento cultural e social do município.

Para o prefeito de Cariri, Tetin, a comemoração é uma oportunidade de celebrar o desenvolvimento da cidade:

“Chegar aos 35 anos é motivo de orgulho para todos nós. Queremos que cada morador se sinta parte dessa história. As festividades são uma forma de reconhecer nossas conquistas e renovar o compromisso com uma cidade ainda melhor para todos,” afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Bismarque Pereira, destacou a importância da programação. “Além do show e dos torneios esportivos, estamos promovendo a cultura da nossa cidade, revivendo a nossa história. Essa parceria com o governo do estado e o deputado Eduardo Fortes mostra que, juntos, podemos proporcionar momentos de lazer e de desenvolvimento para toda a população,” disse.

Além das festividades, a programação oficial inclui atos solenes com a presença de autoridades municipais e estaduais, durante os quais serão realizadas entregas de importantes conquistas para a área da saúde, bem como o anúncio de novos investimentos voltados para a educação, infraestrutura urbana e valorização dos servidores públicos.

Para a gestão municipal, a celebração dos 35 anos de Cariri representa não apenas um momento de festa, mas também de reconhecimento do desenvolvimento alcançado e de renovação do compromisso com o futuro da cidade e o bem-estar da população.