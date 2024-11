Prefeitura de Cariri do Tocantins alerta proprietários de estabelecimento local sobre o golpe virtual do Alvará Irregular

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio do departamento de Arrecadação e Fiscalização, alerta a todos os proprietários de estabelecimento comercial e de serviços em geral residentes no município, para ficarem atentos quanto ao recebimento de qualquer e-mail fraudulento com cobrança falsa sobre irregularidades no Alvará de Funcionamento.

O departamento de Arrecadação e Fiscalização esclarece que cobranças sobre irregularidade em Alvará de Funcionamento são realizadas, quando necessário, somente após inspeção no estabelecimento, efetuada pela própria equipe da Prefeitura Municipal e notificada pelo e-mail institucional: [email protected] ou [email protected] .

Qualquer e-mail suspeito, fora dos padrões institucionais do órgão ou departamento de atendimento deve ser comunicado à Prefeitura Municipal, bem como ser bloqueado e se possível, denunciado como Spam ou Phishing, a fim de evitar novas abordagens indesejáveis e combater fraudes digitais.