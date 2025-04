Prefeitura de Cariri Lança Projeto “Viver Mais Cariri”

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 9, a Prefeitura de Cariri do Tocantins lançou o projeto “Viver Mais Cariri”, destinado à população da melhor idade assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). O evento ocorreu no salão paroquial e contou com a presença da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Carvalho, que apresentou a equipe profissional, fez uma explanação sobre o programa e ofereceu um café da manhã com momento devocional aos participantes.

O projeto “Viver Mais Cariri” tem como objetivo promover o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos, oferecendo uma variedade de atividades que incluem inicialmente atividades físicas com dança e hidroginástica e posteriormente será disponibilizado cursos de artesanato, crochê, gastronomia com foco na culinária local e pintura e atividades físicas. Todas as atividades com acompanhamento de profissionais qualificados e auxiliares. Essa iniciativa não só proporciona momentos de lazer e convivência, mas também estimula a autonomia e a socialização dos participantes.

O lançamento do projeto contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde com serviços de atendimento aferição de pressão arterial e testes de glicemia para os participantes. A aula inaugural do projeto está marcada para a próxima sexta-feira, 11, a partir das 7h30, na Feira Coberta. As próximas atividades acontecerão no Balneário Municipal com horário e agenda e serem divulgadas posteriormente.

Ana Paula Carvalho destacou a importância do programa. “O ‘Viver Mais Cariri’ é uma oportunidade de valorização e cuidado com nossos idosos, proporcionando atividades que promovem a saúde física e mental, além de fortalecer o vínculo comunitário. É um espaço onde esse público vai se sentir acolhido e ativo. Lembrando que, abrimos as inscrições para contemplar também não só os nossos idosos, mas, o público com idade a partir de 50 anos”, explicou.

As inscrições para o projeto estão abertas e podem ser feitas na sede do CRAS, localizada na Rua Julieta Zeferino de Oliveira, ao lado da Feira Coberta, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h, com a servidora Ana Carolina. O “Viver Mais Cariri” representa um importante passo na valorização e inclusão da população da melhor idade, oferecendo oportunidades significativas para um envelhecimento ativo e saudável.