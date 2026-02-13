Prefeitura de Gurupi decreta ponto facultativo durante o Carnaval e quarta-feira de cinzas

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026, em virtude do tradicional período de Carnaval e da quarta-feira de cinzas.

A medida leva em consideração a reduzida demanda pelos serviços públicos não essenciais durante o período festivo. Conforme o decreto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais, que seguirão funcionando normalmente, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O Conselho Tutelar também permanecerá de sobreaviso para atender eventuais necessidades.

Também continuarão em funcionamento regular os demais serviços considerados essenciais, que, por sua natureza, não podem ser paralisados ou interrompidos.

Nos Departamentos de Licitações da Administração Direta e na Central de Apuração de Responsabilidade em Licitações (CARL), os prazos administrativos seguirão fluindo normalmente, garantindo a continuidade dos procedimentos oficiais.