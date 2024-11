Prefeitura de Gurupi divulga classificados para apresentação no Louve e Fesc

Por: Heliana Oliveira – Secom Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou, nesta quarta-feira, 05, a lista dos classificados para o Festival de Louvor de Gurupi (Louve Gurupi) e para o XIV Festival da Canção de Gurupi (Fesc), eventos que celebrarão o aniversário da cidade.

O Louve Gurupi ocorrerá no dia 13 de novembro, enquanto o Fesc se estenderápelos dias 14, 15 e 16, reunindo talentos da música regional e nacional, na parte externa do Centro Cultural Mauro Cunha.

Classificados para o Louve Gurupi

Entre os selecionados para o Louve Gurupi, que promete uma noite de adoração e celebração, estão os seguintes artistas e suas canções:

Filesmon Pinto Noleto – “Sangue do Perdão”

Zenilton Campos Da Silva Júnior – “O que eu sempre quis”

Paulo Da Silva Ribeiro – “Sonda-me”

Elda Da Silva Costa – “Marca da promessa”

Victor Manoel Alves Colins – “Fenda da rocha”

Thalles Pereira De Mesquita – “Já não vivo eu, Ele vive em mim”

Anna Karolina Costa Campos – “Aos Seus pés”

Sara Gabrielly Ferreira Da Silva – “João 1”

Wellington Ribeiro – “Eu sou dele”

Melyssa De Brito Ramos Carneiro – “Filho”

Alliny Fernanda De Moura Santos Cândido – “Por onde você for”

Nilma Vasconcelos De Souza Assunção – “Volte”

Os inscritos têm até as 23h59 de 6 de novembro para apresentar recurso por meio do link .

Classificados para o XIV Fesc

Para o tradicional Festival da Canção, foram selecionadas composições que refletem temas variados, desde as raízes regionais até a diversidade musical:

Dorivan Borges Da Silva – “Tutawa”

Lucimar Pereira Dos Santos – “Olho d’água”

Darwinson De Melo Rocha – “Fogo que apaga o rio”

Saulo Santos Fagundes – “Viola doce viola”

Maria Clara Garcia Ranhel – “Terra ferida”

João Batista Araújo De Baima Júnior – “Briga nas telhas (três da manhã)”

Saulo Santos Fagundes – “No fundo dos teus olhos”

Arthur Salazar De Luna Freire – “Entre nós”

Luiz Carlos Salgado – “Mantra do tempo”

Clauber Dos Santos Martins – “Coralinas, clementinas e patativas”

Elda Da Silva Costa – “Filha do cerrado”

José Ismar Ferraz De Moura – “É preciso”

Luthemberg Gomes Peixoto – “Retratos de gente”

Wijairo José Da Costa Mendonça – “Brasil ancestral”

Thimeraçuí Da Silva Morais – “Eu sou o Tocantins”

Felipe Kanichi Alves Kuroda – “Quem vai saber?”

Tome Celestino De Abreu Neto – “Saudade”

Ricardo Giovanni Carlin – “Eu prefiro ir de moto”

Mayara De Oliveira Peres – “Atípica”

Lucas De Alencar Maranhão – “Malina”

Melyssa De Brito Ramos Carneiro – “Você”

Victor Manoel Alves Colins – “Diamante puro”

Aluiso Alves Da Silva – “Gente guerreira”

Josinaldo Ferreira De Alexandria (Alexandre Ferreira) – “Diga sim para vida”

Os classificados devem enviar a documentação exigida, conforme o edital, através do link . Já os não classificados podem recorrer até as 23h59 de 6 de novembro por meio do formulário no link

A Secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarine, destacou a elevada qualidade das composições inscritas, reforçando que a comissão julgadora enfrentará um grande desafio. “A excelência das músicas inscritas mostra o talento dos artistas que teremos no palco. Sem dúvidas, serão dois festivais de altíssimo nível e os jurados terão muito trabalho”, afirmou a secretária.

O Louve Gurupi e o Fesc são parte das comemorações do aniversário de Gurupi, reforçando a valorização da cultura e do talento musical da cidade e região.

A lista completa pode ser conferida aqui