Prefeitura de Gurupi e Caixa assinam contratos de mais de R$ 52 milhões para investimento em asfalto e vídeo-monitoramento

Por Redação

A prefeita Josi Nunes destacou a importância da parceria com os parlamentares federais, que tem viabilizado recursos para grandes obras e os resultados já começam a aparecer na cidade e serem percebidos pela população.

“A assinatura desses contratos é mais um resultado desse trabalho de três anos. Levantamos as demandas, procuramos nossos representantes em Brasília e eles prontamente nos atenderam destinando recursos. Por isso a importância de uma representação forte e atuante, que tem dado resultado positivo para Gurupi. Neste caso temos que agradecer ao deputado Carlos Gaguim e a senadora Professora Dorinha, que estão nos ajudando a revitalizar o asfalto da nossa cidade, fazer asfalto em ruas que ainda não tem e ampliar a parte de vídeo-monitoramento, o que vai proporcionar mais segurança para nossa população”, disse a Prefeita.

A senadora Professora Dorinha relatou sua satisfação em ver que os recursos que são destinados a Gurupi estão sendo bem aplicados e resultaram na melhoria na qualidade de vida da população. “Sou muito grata a Gurupi e pela importância que Gurupi tem para o Estado. Pra nós como parlamentar é um orgulho quando a gente pensa em Gurupi na qualidade da gestão e na rapidez desse recurso ser convertido em benefício pra cidade”, frisou a Senadora.

O deputado federal Carlos Gaguim relembrou que tem sido parceiro da gestão municipal desde o início e auxiliado a gestão da prefeita Josi Nunes destinando recursos com base em um planejamento de gestão.

“Tenho destinado recursos para obras importantes e que são duradouras, obras de qualidade, para melhorar a vida da população. Primamos pela seriedade e o compromisso de fazer de Gurupi uma cidade com obras de qualidade, respeitando o dinheiro público”, reforçou o Deputado.

Trâmite

Após a assinatura dos contratos, a Caixa analisa os projetos já encaminhados e em seguida emite autorização para a licitação e contratação dos serviços. Dos R$ 52 milhões contratados, os recursos estão divididos da seguinte forma:

Convênio Nº. 949021/2023: Pavimentação de vias no perímetro urbano de Gurupi – TO, com valor de R$ 40 milhões – de autoria do deputado federal Carlos Gaguim.

Convênio Nº. 944411/2023: Pavimentação de vias urbanas do Município de Gurupi-TO, com valor de R$ 8,3 milhões de autoria da senadora Professora Dorinha.

Convênio Nº. 952224/2023: Implantação de sistema de vídeo monitoramento urbano de Gurupi – TO, com valor de R$ 3,7 milhões, de autoria da senadora Professora Dorinha.

Presentes

Representando a Caixa Econômica Federal estavam a superintendente de Rede, Maria Gabriela Ribeiro; o superintendente executivo de Governo, João Calixto; a gerente de filial, Denise Soares; e o coordenador de filial, Silvano Rodrigues.