Prefeitura de Gurupi lança Mutirão de Negociações (Refis 2025) nesta segunda-feira em coletiva

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, promove nesta segunda-feira (3/11), às 8h30, no Centro Cultural Mauro Cunha, coletiva de imprensa para abertura do Mutirão de Negociações — Recuperação Fiscal (Refis 2025).

O período para adesão ao programa será de 03 a 09 de novembro, no Centro Cultural Mauro Cunha, onde as equipes da Prefeitura e do Tribunal de Justiça estarão disponíveis para atendimento e negociação.

O mutirão de negociações permitirá ao contribuinte quitar dívidas relacionadas a tributos municipais como IPTU e ISS, entre outros, sejam elas judiciais, inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas, sentenciadas ou em fase de cobrança ativa judicial ou administrativa. O programa prevê descontos de até 100% nas multas e juros para pagamentos à vista e parcelamento em até 96 vezes, conforme as condições previstas.

O secretário de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes, destacou que o mutirão de negociações é uma excelente oportunidade para que os contribuintes regularizem sua situação e contribuam com o desenvolvimento da cidade. “O programa foi pensado para facilitar a vida do cidadão, oferecendo condições acessíveis e justas de pagamento. Com o Refis, o contribuinte fica em dia com o município e ajuda Gurupi a continuar avançando em obras e serviços públicos”, ressaltou Lucas.

A prefeita Josi Nunes reforçou a importância da adesão ao programa, lembrando que os recursos arrecadados retornam à comunidade em forma de melhorias. “Manter os tributos em dia é essencial para que possamos seguir investindo em infraestrutura, saúde, educação e tantas outras áreas que beneficiam toda a população. Por isso, estamos oferecendo essa oportunidade para que cada contribuinte possa se regularizar e continuar ajudando Gurupi a crescer”, destacou a prefeita.

Participam do evento o vice‑prefeito Adailton Fonseca, o secretário de Finanças Lucas Lemes e um representante do Tribunal de Justiça do Tocantins. O programa oferece aos contribuintes com débitos municipais a possibilidade de regularizar pendências em condições especiais.

Informações

– Data: segunda‑feira, 3/11/2025

– Horário: 8h30

– Local: Centro Cultural Mauro Cunha

Portal Atitude — Cobertura completa no local.