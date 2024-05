Prefeitura de Gurupi prepara Arraiá da Amizade 2024 com atrações nacionais e novidades na programação

Por Redação

Os preparativos para uma das maiores festas juninas do Tocantins estão a todo vapor. A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está organizando um grande Arraiá da Amizade, que em 2024, contará com muitas novidades em sua programação, incluindo bandas nacionais e regionais, mudança de local e o Arraiá nos Bairros.

Nos dias 20, 21 e 22 de junho, será realizada a programação da 23ª edição do Arraiá da Amizade. Além das tradicionais apresentações das juninas estilizadas e do grupo de acesso, o evento terá shows nacionais com as bandas Forró Boys, Banda da Loirinha e Clayton Farias. Também farão parte da programação várias bandas regionais: Kaçula; Deusa Pinheiro; Amigos do Samba; Mistura Nativa; Pedro Henrique e Eduardo; Skema do Brasil e Zdubai.

O evento ainda terá encontro de sanfoneiros e apresentação da junina da Melhor Idade. Além disso, a competição contará com a escolha do Casal de Noivos, Melhor Marcador, Rainha do Arraiá e Rainha Mirim.

“Estou muito animada com a realização de mais um Arraiá da Amizade. Tenho certeza de que será um evento que ficará marcado na história de Gurupi, pois estamos trazendo muitas novidades para esse ano e esperamos que a população gurupiense se programe e compareça em peso para participar conosco dessa festa popular que é riquíssima em cultura”, destacou a prefeita Josi Nunes.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, ressaltou as novidades para este ano. “Atendendo ao pedido da prefeita Josi Nunes, estamos trazendo muitas novidades e melhorias significativas para o evento e para a comunidade. Teremos um Arraiá ainda mais atrativo e contamos com a participação de todos”, disse.

Novo Local

Outra novidade é a mudança do local da festa, que neste ano será realizada no pátio do Shopping Araguaia, com o objetivo de ampliar o espaço do Arraía da Amizade e oferecer melhor estrutura aos participantes, comerciantes e público em geral.

Arraiá nos Bairros

Com o objetivo de ampliar o evento e levar a festa junina mais próxima da comunidade, a Prefeitura decidiu realizar o Arraiá nos Bairros, contemplando todas as regiões do Município. Serão cinco setores contemplados entre os dias 06 e 28 de junho. O Arraiá nos Bairros conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semeg), por meio da participação das escolas.

Na programação do Arraiá nos Bairros, haverá uma apresentação de uma junina estilizada, apresentações das juninas das escolas da região que receberá o evento e a oportunidade de uma junina da comunidade local se apresentar. Por fim, uma banda regional animará o público.

Programação do Arraiá

Dia 20/06

Abertura com Encontro Sanfoneiros

Apresentação Junina da Melhor Idade (Secult)

Apresentação Junina convidada

Início da Competição (Casal de Noivos/Marcador/Rainha e Rainha Mirim)

Show com a Banda Forró Boys

Dia 21/06

Abertura – Show com Kaçula

Início da competição das Juninas do Grupo de Acesso

Show com Banda da Loirinha

Dia 22/06

Abertura – Show com Deusa Pinheiro

Início da competição das Juninas do Grupo Estilizado

Show com Clayton Farias

Programação do Arraiá nos Bairros

Dia 06 – Ao lado da Feira Coberta da Rua 13 – Saída para Peixe (Amigos do Samba)

Dia 07 – Quadra em frente ao CEMEI Irmã Divina – Jardim dos Buritis (Mistura Nativa)

Dia 08 – Ao lado da Escola Mun. Profª Ilsa Borges – Vila Íris (Pedro Henrique e Eduardo)

Dia 14 – Ao lado da igreja/praça – Setor Vila Nova (Skema do Brasil)

Dia 28 – Praça do setor Campo Bello (Zdubai)