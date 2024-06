Projeto Hortas Comunitárias transforma alimentação na Creche Maria Madalena

Por Redação

O projeto de hortas comunitárias idealizado pelo deputado Eduardo Fortes está trazendo uma nova realidade para a Creche Maria Madalena. Com a entrega de uma nova horta completamente estruturada, mais de 250 famílias estão sendo beneficiadas, incluindo crianças que, até então, não tinham acesso a alimentos frescos e saudáveis.

“Em nome da creche, quero agradecer pela parceria com a horta comunitária, que está beneficiando mais de 250 famílias. Não são só as crianças, pois na creche temos alunos que não têm contato nenhum com esse tipo de alimento,” afirmou Vitória Barretos, diretora da Creche Maria Madalena, destacando a importância do projeto para a comunidade.

Eduardo Fortes explicou a motivação por trás da iniciativa. “Vi a necessidade de implantar esse projeto para que mais pessoas possam ser beneficiadas com uma alimentação saudável. Além disso, as crianças têm a oportunidade de ter contato com a terra, aprendendo a plantar e colher,” disse Fortes, reforçando seu compromisso com as futuras gerações.

Lei

O deputado Eduardo Fortes também é autor da Lei nº 4.218/23 que institui o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias no Tocantins em áreas devolutas, áreas públicas estaduais, áreas declaradas de utilidade pública e ainda não utilizadas, terrenos de associações que possuam áreas para plantio e em terrenos ou glebas particulares.

O projeto das hortas comunitárias não apenas melhora a alimentação das crianças e suas famílias, mas também promove a educação ambiental, transformando vidas e fortalecendo a comunidade local.