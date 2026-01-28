Sebrae traz Cíntia Chagas a Gurupi para palestra gratuita sobre protagonismo feminino

Evento aborda a comunicação como eixo de autonomia, autoridade profissional e fortalecimento dos pequenos negócios liderados por mulheres

Por Redação

Em um contexto de avanço do empreendedorismo feminino, ainda marcado por barreiras estruturais como acesso restrito a crédito, redes de apoio pouco consolidadas e baixa presença em espaços de decisão, a educadora e escritora Cíntia Chagas fará sua primeira apresentação no Tocantins. A palestra, que faz parte do evento Protagonismo Feminino, realizado pelo Sebrae, ocorre no dia 19 de março, no Palacius Real, em Gurupi. A ideia do evento é posicionar a comunicação como ferramenta estratégica de liderança, autonomia e permanência das mulheres nos pequenos negócios.

A palestra integra um movimento de fortalecimento do protagonismo feminino na região Norte, onde o número de mulheres à frente de empreendimentos cresce de forma consistente, mas ainda enfrenta desafios estruturais. Nesse cenário, a comunicação deixa de ser um recurso acessório e passa a assumir papel central nos processos de negociação, posicionamento de marca, gestão de equipes e consolidação da autoridade profissional.

Formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Cíntia Chagas construiu uma carreira sólida como professora de Língua Portuguesa e Redação, com atuação voltada a turmas de alta performance e aprovação em vestibulares. Ao longo dessa trajetória, desenvolveu uma abordagem própria de ensino, ancorada no rigor técnico da linguagem e na compreensão da comunicação como elemento de poder simbólico.

Atualmente, é reconhecida como uma das principais especialistas do país em oratória e comunicação eficaz, utilizando seu conhecimento acadêmico para capacitar profissionais e lideranças a transformarem a fala e a escrita em instrumentos de autoridade e credibilidade. Autora de livros de grande circulação, Cíntia também mantém ampla presença na mídia e nas redes sociais, onde alcança milhões de seguidores com conteúdos que combinam linguagem direta, pragmatismo e alto impacto.

A migração para o ambiente digital ampliou seu alcance e a posicionou em uma zona híbrida entre educação formal, influência e entretenimento, sem afastar o eixo central de seu trabalho: a defesa da linguagem como fundamento da autoconfiança, da liderança e do protagonismo profissional, tema que dialoga diretamente com os desafios enfrentados por mulheres empreendedoras.

De acordo com a gerente do Sebrae, Paula Alencar, ao trazer essa discussão para Gurupi, o Sebrae Tocantins aposta na comunicação como competência transversal para mulheres à frente de Microempreendimentos Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs). Segundo ela, a expectativa é reunir cerca de mil participantes em uma ação gratuita, que integra as estratégias institucionais de fomento ao empreendedorismo no sul do Estado. “Fortalecer a comunicação das empreendedoras é uma decisão estratégica, porque ela incide diretamente sobre competitividade, posicionamento de mercado e acesso a oportunidades. Quando qualificamos essa habilidade, estamos criando condições reais para que os negócios liderados por mulheres cresçam de forma estruturada e sustentável no Tocantins”, aposta Paula.