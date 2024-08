Secretária de infraestrutura, Juliana Passarin, se desliga do cargo após ter seu nome envolvido em operação da Polícia Federal

A Secretária Municipal de Infraestrutura, Juliana Passarin, pediu exoneração após ser citada na Operação Timóteo 6:9, promovida pela Polícia Federal no Tocantins nesta segunda-feira, 26. “Para evitar o uso político da situação e para me dedicar a esclarecer os fatos elencados, dedicarei meu tempo a buscar informações sobre esse episódio, uma vez que não me foi oportunizado acesso aos autos e a saber os motivos de minha citação”, disse a Secretária por meio de nota. Assume a pasta o engenheiro civil Rodrigo Coelho e Silva