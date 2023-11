Segurança Pública empossa nova diretoria do Conseg de Formoso do Araguaia

Por Redação

O Conseg de Formoso estava com as atividades suspensas desde 2020, em razão da pandemia da Covid-19, retornou agora com eleição e posse da nova diretoria para dar seguimento aos projetos que visam trazer mais segurança para a população local.

O novo presidente do Conseg, Hilton Wagner Correia, que também foi membro da diretoria anterior, falou um pouco sobre suas expectativas e planos para os próximos anos. “Em 2018 procuramos a SSP para implantarmos o Conselho em Formoso. Em 2019 nós trabalhamos para deixar tudo juridicamente pronto para então executarmos os projetos. Mas com a pandemia tivemos que suspender. Agora retomamos as atividades do Conselho com novos membros e com o projeto inicial de implantação de um sistema de videomonitoramento, que a nossa comunidade precisa muito por conta da criminalidade que tem aumentado na região,” completou.

Para o diretor da Polícia Comunitária, Tenente-coronel Carlos Magno Gomes da Costa, esse foi um importante passo para que a comunidade possa se mobilizar e contribuir com a segurança da cidade.

“O Conseg é um instrumento que visa abrir espaço para a comunidade participar da discussão e propostas de políticas públicas de segurança. Então avançamos muito com a retomada de mais um Conselho. Isso mostra que o Estado e a comunidade podem e devem andar sempre juntos”, enfatizou.

Diretoria Conseg 2023/2025

Presidente: Hilton Wagner Correia

Vice-Presidente: Rivadavia Postilho Fonseca

1º Secretário: Valéria Rodrigues Bandeira

2º Secretário: Sinária Ribeiro Aguiar

1° Tesoureiro: Vilson Silva Nogueira

2° Tesoureiro: Geany Francisca Bandeira Pinheiro