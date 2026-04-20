Sesc em Gurupi realiza Feira de Sabores e Saberes e Baile de Integração para a terceira idade

Por Redação

Na próxima sexta-feira, 24 de abril, o Centro de Atividades do Sesc em Gurupi será palco da Feira Sabores e Saberes, seguida pelo tradicional Baile de Integração do Grupo Vida Ativa. Aberto ao público em geral, o evento busca promover a convivência, a valorização da cultura e o protagonismo da pessoa idosa na comunidade.

Programação

Com início às 15h, a Feira Sabores e Saberes é um espaço é dedicado à exposição e venda de artesanatos e comidas com receitas tradicionais, produzidos pelos integrantes do Grupo Vida Ativa. A iniciativa visa fortalecer a autonomia e a criatividade dos participantes, além da oportunidade de partilha de memórias afetivas e histórias de vida com os visitantes e colegas do grupo.

A partir das 18h, o segundo Baile de Integração do ano garante a diversão com os shows de Luciana Batidão e sanfoneiro Valdomiro.

A assistente social do Sesc em Gurupi, Elza Rodrigues, destaca que a ação vai além do entretenimento. “Com essa iniciativa, mostramos a importância da valorização da história de vida de cada participante. A Feira é um espaço de expressão e autonomia, enquanto o Baile celebra esse encontro entre familiares e amigos. Nosso objetivo é reforçar que o envelhecimento deve ser vivido com dignidade, alegria e socialização”, afirma.

Os encontros do Grupo Vida Ativa em Gurupi acontecem regularmente às quartas-feiras, entre 08h e 10h. Para participar das atividades contínuas, os interessados devem ter 60 anos ou mais e dirigir-se ao Centro de Atividades do Sesc em Gurupi portando documentos pessoais. Todas as atividades oferecidas são gratuitas.

Grupo Vida Ativa

O Trabalho Social Com Idosos do Sesc promove o envelhecimento ativo, priorizando a socialização, a valorização da autoestima, a reconstrução da autoimagem e possibilitando a autonomia e o exercício da cidadania através das atividades realizadas no Grupo Sesc Vida Ativa. Para saber mais, acesse: www.sescto.com.br

Sobre o Sesc

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma entidade privada sem fins lucrativos administrada pela Fecomércio Tocantins, que é ligada a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Por meio do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência, são oferecidos serviços e ações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros através de suas mais de 580 unidades por todo o país.