Sesc Gurupi realiza Carnaval solidário “Cores e Confetes” com programação para toda a família

O Sesc Tocantins realiza nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, o evento “Cores e Confetes”, uma programação especial de carnaval voltada para toda a família no Centro de Atividades Sesc Gurupi. A festa une lazer e solidariedade, com entrada solidária mediante doação de alimentos não perecíveis.

Por Redação

O Sesc Tocantins abre as portas para o carnaval nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, com o evento “Cores e Confetes”, uma programação especial pensada para famílias inteiras. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o bem-estar comunitário e a responsabilidade social.

A entrada é solidária: cada visitante contribui com 1 kg de alimento não perecível. Todos os itens arrecadados serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, que atua no combate à fome e ao desperdício, distribuindo alimentos para instituições sociais cadastradas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Programação

A festa começa no período da tarde e segue até o início da noite, com atrações para todas as idades:

16h — Matinê infantil, com atividades e diversão para as crianças.

— Matinê infantil, com atividades e diversão para as crianças. 18h — Programação para o Grupo Vida Ativa e público em geral.

— Programação para o Grupo Vida Ativa e público em geral. Show ao vivo — Apresentação da banda Mistura Nativa .

O evento “Cores e Confetes” é uma oportunidade para a comunidade gurupiense celebrar o carnaval em um ambiente seguro e acolhedor, ao mesmo tempo em que contribui para iniciativas de combate à fome. O Sesc Gurupi aguarda a presença de famílias e convida a imprensa local para registrar a folia e a mobilização solidária.

Serviço: