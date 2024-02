Sindicato Rural de Gurupi recebe apoios políticos importantes para a realização da Exposição Agropecuária de 2024

Por Redação

A reconstrução e o fortalecimento do Sindicato Rural de Gurupi já começaram. Prova disso é o grande apoio que a entidade tem recebido para a realização da 49ª Exposição Agropecuária de Gurupi, que acontece entre os dias 30 de abril a 5 de maio deste ano.

A data do evento, que volta a ser realizado depois de dois anos, foi anunciada pelo atual presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, já na sua posse, que aconteceu no dia 15 de janeiro.

A Exposição Agropecuária de Gurupi de 2024 tem a expectativa de ser uma das maiores de sua história. Numa reunião nesta quarta-feira (31), no Palácio José Wilson Siqueira Campos, o governador Wanderlei Barbosa anunciou o apoio do Governo do Estado à Exposição de Gurupi. A prefeita do município, Josi Nunes, também já declarou o apoio institucional da Prefeitura ao evento. O sistema FAET/SENAR levará à Exposição cursos e palestras para o produtor rural, transformando o evento num ambiente também de muito conhecimento.

Deputados federais como Alexandre Guimarães e Ricardo Ayres já confirmaram apoio com o encaminhamento de recursos por meio de emendas parlamentares para a Exposição.

O deputado estadual Eduardo Fortes, presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria na Assembleia Legislativa, firmou o compromisso de apoiar a realização da Exposição com a destinação de emenda parlamentar.

O deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Gutierres Torquato também confirmou o apoio à Exposição de Gurupi com o envio de emenda parlamentar. Outros deputados estaduais como Olyntho Neto, Léo Barbosa e Cláudia Lelis também se comprometeram com a destinação de emendas para a realização do evento.

Recentemente o vereador de Gurupi, Rodrigo Maciel, confirmou também o apoio ao Sindicato Rural para a feira.