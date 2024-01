Solidariedade: Deputado Eduardo Fortes e parceiros recebem aplausos de 600 famílias pelo Projeto Horta em Alvorada

Por Redação

“Só tenho a dizer muito obrigado pelas verduras recebidas. O projeto Horta Comunitária faz a diferença para a minha família e muitas outras e todos nós estamos agradecidos”, disse a dona de casa Ana Maria de Souza representando as 600 famílias atendidas durante a entrega do projeto Horta Comunitária realizada no final da tarde desta sexta-feira, 26, em Alvorada, região Sul do Estado. O projeto foi idealizado pelo deputado Eduardo Fortes e na cidade conta com a parceria da Paróquia São Francisco de Assis, por meio do Padre Thiago Zanardi, e as lideranças Djalma Falcão, Roberto Sampaio e Ronny César.