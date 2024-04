TCE suspende concurso público do município de São Valério do Tocantins por irregularidades

Por Wesley Silas

O Tribunal de Contas do Tocantins suspendeu, nesta quarta-feira, 10 de abril, o concurso público do município de São Valério do Tocantins. A decisão foi motivada por irregularidades apontadas na contratação da empresa ICP – Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa Ltda, responsável pela realização do certame. Segundo o procurador do Ministério Público de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, a empresa não preenche os requisitos necessários para a dispensa de licitação, conforme estabelecido pela legislação.

Além disso, foram identificadas diversas outras irregularidades no processo de contratação da empresa, levantando suspeitas de direcionamento na dispensa de licitação. Entre essas irregularidades destacam-se a discrepância de datas em documentos essenciais, a publicação antecipada do edital do concurso e o curto período de tempo entre a assinatura do contrato e a publicação do edital.

Diante dessas constatações, foi sugerida a concessão de medida cautelar para suspensão do concurso público, visando proteger o interesse e o patrimônio público diante do risco de danos graves.

O prefeito municipal de São Valério do Tocantins, Olímpio dos Santos Arraes, e Cleonice Castro Nunes, presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e agente de contratação, foram intimados a apresentarem justificativas referentes às ilegalidades apontadas.

O Regimento Interno do Tribunal de Contas reforça a importância da medida cautelar para proteger o interesse público em situações de ameaça de danos graves e irreparáveis.