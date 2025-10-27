Tom Lyra emociona servidores da UnirG com palestra motivacional no Dia do Servidor Público

Por Redação

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, o conferencista e ex-vice-governador do Tocantins, Tom Lyra, ministrou uma palestra inspiradora na Universidade de Gurupi (UnirG) com apoio da Carlettos Sorvete e Bom de Gosto . O encontro reuniu professores, colaboradores e servidores municipais para uma manhã de reflexão, reconhecimento e motivação.

Com o tema “Você Pode. Acredite!”, Tom Lyra destacou a importância do servidor público como pilar essencial do Estado e lembrou que nenhum país sobrevive e nenhum governo funciona sem o comprometimento e a dedicação diária desses profissionais.

“O servidor público é a alma da administração. É ele quem faz o governo acontecer, quem dá vida às políticas públicas e transforma planos em realidade. Por isso, o Dia do Servidor é uma data de orgulho, gratidão e reconhecimento”, afirmou Tom Lyra durante a palestra.

Ao longo de sua fala, ele reforçou valores como responsabilidade, empatia, compromisso e humanização no serviço público, destacando que servir é, acima de tudo, um ato de amor e entrega à coletividade.

Tom Lyra também ressaltou que, mesmo diante das dificuldades pessoais e profissionais, o servidor público mantém o foco no bem comum e garante que o resultado final do seu trabalho contribua para o desenvolvimento social e humano.

“Cada servidor é uma peça fundamental na construção de um Tocantins melhor. São pessoas que, com o seu talento e dedicação, transformam a vida de quem depende dos serviços públicos e fortalecem a confiança da sociedade na administração pública”, completou.

A ação da UnirG teve como objetivo celebrar e valorizar aqueles que fazem do seu trabalho um instrumento de transformação e cidadania, reafirmando o compromisso da instituição com o desenvolvimento humano e profissional de sua comunidade.

“O nosso sucesso é o resultado de um conjunto de forças que se unem para promover o bem comum. Hoje, mais do que comemorar, é dia de agradecer a cada servidor por sua dedicação, profissionalismo e amor ao que faz”, concluiu Tom Lyra.