Trecho da BR-153 em terá alteração no tráfego, explica Ecovias do Araguaia

Adequação ocorre a partir de quinta-feira (6) e é necessária para a realização de obras de duplicação executadas pela concessionária. Local está devidamente sinalizado para orientar os condutores

Por Redação

A BR-153/TO, no trecho urbano de Gurupi, tem alteração no tráfego na via marginal norte da rodovia, no km 674 – próximo à sede do Dnit. A alteração começa a valer a partir de quinta-feira (6) e ocorre também no sentido norte, desta vez, com tráfego sendo direcionado para a rotatória da Avenida da Integração.

(MAIS DETALHES NAS IMAGENS ABAIXO)

A alteração é necessária em razão das obras de construção do viaduto que ligará as rotatórias do DNIT e antigo Transbrasiliana, previstas no cronograma de serviços a serem executados pela concessionária.

Os trechos informados estão devidamente sinalizados para melhor orientação dos condutores. A recomendação, portanto, é que os usuários sigam todas as orientações e redobrem a atenção ao passar pelos locais.

Obras de duplicação:

As obras de duplicação na BR-153/TO, em Gurupi e Aliança do Tocantins, seguem em ritmo acelerado e com previsão de finalização já no segundo semestre de 2024.

Essas mobilizações marcam a primeira etapa dessa que é a maior obra de infraestrutura viária contratada no Brasil, representando um avanço na construção de rodovias mais modernas, seguras e eficientes para os usuários. As obras foram iniciadas em setembro e são resultado de R$ 170 milhões em investimentos.

Em Gurupi, serão, inicialmente, 11,25 km de duplicação, com três retornos, passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos nas entradas norte e sul da cidade. Já em Aliança, são 1,6 km de duplicação, dois dispositivos de passagem superior e 1,6 km de vias marginais em cada um dos dois sentidos, deve ser entregue ainda em 2024.

Ao todo, o Contrato de Concessão da Ecovias do Araguaia prevê 622 quilômetros de duplicações – 57% com previsão de conclusão até o 10º ano. Serão investidos R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros R$ 6,2 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.