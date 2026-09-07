Tremor de terra é registrado no sul do Tocantins

da redação

Um tremor de terra de magnitude 3,7 foi registrado na manhã da sexta-feira (4) na região de Sandolândia, no sul do Tocantins. O abalo foi identificado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), que apontou o registro às 8h45, no horário de Brasília, nas coordenadas 12,68°S e 50,46°W. Os dados indicam profundidade de aproximadamente 0 km, caracterizando um evento bastante superficial.

O episódio foi percebido por moradores da região, que relataram um leve tremor no momento do abalo. Segundo especialistas, eventos dessa magnitude normalmente não possuem energia suficiente para provocar danos estruturais significativos. O Tocantins já havia registrado outro tremor neste ano: em maio, um abalo de magnitude 2,8 foi detectado nas proximidades de Gurupi.