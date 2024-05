Turma do Empretec em Gurupi cria empresa doar moletons às crianças do Rio Grande do Sul

Os empreendedores Larissa Taube, Joselio Rego Ferreira, Susi Cristina Machado e Murilo Dourado Chagas participam do Seminário e imersão do Empretec, considerado o principal programa de formação de empreendedores do mundo. Como uma solução criativa para ajudar as crianças do Rio Grande do Sul durante a tragédia das enchentes e agora enfrentando uma situação ainda mais grave com a frente fria, eles estabeleceram uma empresa para vender moletons e doá-los às crianças gaúchas. Para auxiliá-las, eles adquiriram 200 moletons infantis nas numerações de 01 a 08 anos de idade. Todo o dinheiro arrecadado com a venda destas peças de vestuário, no valor de R$ 60,00 cada, será destinado às crianças do Rio Grande do Sul. “O comprador terá a opção de ficar com o moletom ou comprá-lo e deixá-lo para doação, que será entregue no próximo sábado no CTG – Centro de Tradições Gaúchas de Gurupi, durante a conclusão do curso do Empretec do Sebrae de Gurupi”, disse Joselio Rego. Para adquirir os moletons, basta entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (63) 99911-3770.

Por Wesley Silas

O Seminário Empretec, promovido pelo Sebrae em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), é destinado a pessoas que desejam empreender ou que já possuem um pequeno negócio (microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte), além de produtores rurais. A imersão se encerrará no próximo sábado, dia 25 de maio, na sede da instituição na cidade.

“É uma experiência extremamente positiva realizar este curso do Sebrae e poder auxiliar outras pessoas. Nós criamos uma empresa no segmento de moda infantil e todo o lucro gerado será direcionado para ajuda humanitária no Rio Grande do Sul. Nós moramos em Gurupi, região com temperaturas elevadas ao longo do ano, e os gaúchos estão enfrentando uma situação calamitosa que piora com a chegada do frio”, afirmou Joselio.

Sobre o Empretec:

O Empretec já capacitou mais de 250 mil pessoas em todo o Brasil, sendo um marco para aqueles que buscam consolidar ou iniciar sua jornada empreendedora. Com uma metodologia focada no desenvolvimento de características como busca de oportunidades, persistência, disposição para correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, entre outras, o Seminário Empretec se destaca como uma oportunidade única para aqueles que desejam se sobressair no mundo dos negócios. (Com informações da Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)