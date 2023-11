Unimed de Gurupi inaugura moderno laboratório e anuncia novidades em serviços

Por Wesley Silas

No início desta semana o presidente da Unimed Gurupi, Dr. Fabrício Dominicci Ferreira, acompanhado do vice-presidente, Dr. Fábio Pereira de Carvalho e do superintendente, Dr. Brenner Brandão Silva, Dr Alfredo Ernesto Stefani, Dr. Fuad Moraes Ibrahim e Dr. Dr. Said Ibrahim apresentaram aos associados, colaboradores e beneficiados o conceito do laboratório voltado a oferecer melhor atendimento e personalizado dentro do sistema da Cooperativa de Trabalho Médico. Durante a abertura do laboratório o presidente da Cooperativa falou sobre a construção de um novo prédio, que encontra-se em fase adiantadas para atender serviços oncológico, academia do idoso e um andar para atender pacientes com transtorno do espectro autista (TEA)

“O laboratório vem para inovar e não é só mais um serviço Unimed. É um laboratório que tem como primazia trazer conforto ao cliente com bastante humanização e, além disso, uma precisão nos nossos resultados. Nossos equipamentos são os mais modernos no mercado de laboratório e temos uma assistência bastante capacitada em todos os sentidos para poder promover resultado adequado”, disse o presidente da Unimed, Fabrício Dominicci.

Dr. Fabrício Dominicci comentou sobre os 27 anos da Unimed Gurupi Cooperativa de Trabalho Médico, fundada em 02 de abril de 1996 e que a abertura do laboratório faz parte da verticalização dos serviços, ou seja, a Unimed ter os seus próprios serviços.

Em entrevista ao Portal Atitude, Dr. Fabrício Dominicci comentou sobre os serviços que serão oferecidos no prédio que está sendo construído ao lado da Atenção Integral à Saúde (AIS) localizado na Rua Ministro Alfredo Nassar esquina com a Avenida Pernambuco .