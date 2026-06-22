Vem Ver Gurupi realiza 12ª edição com mais de 300 consultas e 185 cirurgias oftalmológicas

Próxima etapa acontece de 27 a 30 de junho e terá como destaque especialista em retina.

Da Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nos dias 18 e 19 mais uma etapa do Projeto Vem Ver Gurupi. Nesta 12ª edição foram realizados 304 consultas oftalmológicas, 267 procedimentos de limpeza de lente (YAG Laser), 150 cirurgias de catarata e 35 cirurgias de pterígio.

A ação segue consolidada como uma das principais iniciativas de saúde ocular do município, contribuindo para reduzir a fila de espera por consultas e procedimentos especializados, além de devolver mais qualidade de vida aos pacientes atendidos.

Entre os beneficiados está o aposentado José Dias dos Santos, que já realizou três cirurgias por meio do projeto e retornou nesta edição para realizar a limpeza da lente. “Fiz três cirurgias pelo projeto, uma de pterígio e duas de catarata. Para mim foi uma bênção, porque não teria condições de fazer tudo no particular. Agora voltei para o retorno e já fiz a limpeza da lente. Só tenho a agradecer por esse projeto”, relatou.

Nova etapa

Os atendimentos terão continuidade entre os dias 27 e 30 de junho, durante a 13ª edição do Vem Ver Gurupi. O destaque desta etapa será a presença de um especialista em retina e a realização de aplicações de Avastin, medicamento utilizado no tratamento de doenças que afetam a retina e podem comprometer a visão.

Além dos atendimentos especializados em retina, a ação continuará ofertando consultas oftalmológicas, procedimentos de limpeza de lente (YAG Laser), cirurgias de catarata e de pterígio.

De acordo com a diretora da Central Municipal de Regulação, Aniele Soares, os atendimentos serão realizados seguindo o fluxo normal: encaminhados pelas Unidades de Saúde e devidamente regulados. Mas quem não tiver encaminhamento, poderá procurar sua Unidade de Saúde para avaliação ou buscar atendimento diretamente durante a ação para verificar a disponibilidade de vagas e os critérios de atendimento.

Texto: Josy Rodrigues Donato/Ascom Semus Gurupi