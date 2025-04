Vereadores garantem emenda para festividade evangélica em Cariri do Tocantins

Por Redação

O Dia do Evangélico, que será comemorado neste final de semana em Cariri do Tocantins, contará com o apoio dos vereadores que compõem a bancada evangélica na Câmara Municipal. Os vereadores Júnior Chaveiro (presidente), Vanusa Luciano, Kauan Sande e Joaquim Mineiro, buscaram apoio junto ao deputado estadual Nilton Franco (Republicanos) para a realização da festividade.

Nesta semana, o deputado anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 50 mil para apoiar a realização do “Dia do Evangélico” no município. O evento será realizado nos dias 25 e 26 de abril, e contará com uma programação especial voltada para a comunidade evangélica local.

A verba já está confirmada e paga, garantindo a estrutura necessária para a celebração, que deve reunir fiéis de diversas igrejas da região Sul em um momento de fé, louvor e comunhão. A conquista da emenda contou com o apoio do prefeito Elton Moreira e da vice-prefeita Ivonete Pereira.

O deputado Nilton Franco expressou sua satisfação em contribuir para o evento. “É um prazer contribuir com eventos que promovem a fé, a união e a paz nas comunidades. Continuarei trabalhando com seriedade para apoiar iniciativas como essa”, afirmou o parlamentar.

O presidente da Câmara Municipal de Cariri, vereador Júnior Chaveiro, também se manifestou sobre a importância da festividade e agradeceu as parcerias. “Estamos muito felizes em poder realizar esse evento que é tão significativo para a nossa comunidade. A celebração do Dia do Evangélico é uma oportunidade de unir as pessoas em torno da fé e fortalecer os laços entre as igrejas. Agradecemos ao deputado Nilton Franco pelo apoio e à administração municipal pela parceria, na pessoa do nosso prefeito Elton Moreira, a vice-prefeita e os colegas vereadores”, destacou.

Com a destinação da emenda e o empenho dos vereadores, o Dia do Evangélico em Cariri do Tocantins promete ser um momento de grande celebração e união para a comunidade evangélica local.