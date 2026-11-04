“Gurupi em Arte”: Prefeitura lança concurso cultural para revelar talentos artísticos de crianças e adolescentes durante aniversário de 68 anos da cidade

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), lançou o edital do concurso cultural “Gurupi em Arte: Talentos da Nossa Terra”, que integra a programação comemorativa dos 68 anos de emancipação política do município, celebrados neste mês de novembro. O edital nº 08/2026 foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, 03, e as inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 11 de novembro.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a criatividade e a expressão artística de crianças e adolescentes, valorizar a história, a diversidade cultural e os espaços de Gurupi, além de estimular o sentimento de pertencimento e dar visibilidade aos novos talentos da cidade. Os trabalhos selecionados também farão parte de uma exposição especial, aberta ao público, durante as festividades de aniversário do município.

Quem pode participar e quais são as categorias

O concurso é destinado a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, residentes em Gurupi, com participação gratuita e inscrição realizada pelos pais ou responsáveis legais. A disputa será dividida em duas categorias: “Pequenos Artistas”, para participantes de 6 a 10 anos, e “Jovens Criadores”, para aqueles com idade entre 11 e 14 anos.

Cada participante poderá inscrever uma única obra, de autoria individual, que deverá abordar o tema “Gurupi, minha cidade: histórias, lugares e sonhos”. Serão aceitos desenhos e pinturas em papel de desenho tamanho A3, sem moldura, utilizando materiais como lápis, lápis de cor, giz de cera, canetinha, tinta ou combinação desses recursos.

As produções poderão retratar paisagens, pessoas, manifestações culturais, memórias, espaços públicos e perspectivas para o futuro do município. Não serão aceitas fotografias, obras digitais, imagens geradas por inteligência artificial, reproduções de trabalhos de terceiros ou produções coletivas.

Inscrições e documentação

As inscrições devem ser realizadas presencialmente até o dia 11 de novembro, das 9h às 13h, no Centro Cultural Mauro Cunha, localizado na Avenida Maranhão, entre as ruas 2 e 3, no Centro. Os interessados deverão entregar a obra artística e a documentação exigida em envelope, incluindo ficha de inscrição assinada pelo responsável legal, documento de identificação do participante, documentos pessoais do responsável, comprovante ou declaração de residência em Gurupi e autorização de participação e utilização da obra, conforme modelo disponibilizado no edital.

Escolas e instituições também poderão realizar a entrega agrupada das inscrições, desde que cada participante apresente individualmente a documentação e a autorização do responsável legal. Após a entrega, será fornecido um comprovante de inscrição com o código de identificação da obra.

Avaliação e premiação

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por três integrantes, considerando quatro critérios: criatividade e originalidade, com pontuação máxima de 35 pontos; relação com o tema, até 30 pontos; expressão artística e comunicação da ideia, até 25 pontos; e utilização dos materiais, considerando a faixa etária, até 10 pontos. A pontuação final será calculada pela média das notas dos três avaliadores, totalizando até 100 pontos.

O edital prevê a premiação dos três primeiros colocados de cada categoria, com valores de R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro, somando R$ 6 mil em premiações, além de certificados de reconhecimento aos vencedores.

Até 30 obras, sendo no máximo 15 de cada categoria, poderão integrar a exposição cultural, conforme a classificação obtida. A mostra será realizada no dia 26 de novembro, com entrada gratuita, permitindo que a população conheça e prestigie a criatividade e o olhar das crianças e adolescentes sobre a cidade.

Valorização da cultura e dos novos talentos

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destacou a importância de iniciativas que aproximam as novas gerações da história e da identidade cultural do município. “Gurupi tem uma história construída por muitas mãos, com suas tradições, seus espaços e as pessoas que fazem parte dessa trajetória. Queremos que nossas crianças e adolescentes também tenham a oportunidade de contar essa história por meio da arte, mostrando como enxergam nossa cidade e como sonham com o seu futuro. É uma forma de valorizar a nossa cultura, fortalecer o sentimento de pertencimento e, principalmente, despertar e incentivar novos talentos”, ressaltou a prefeita.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, explicou que o edital estabelece critérios e procedimentos para garantir a participação dos interessados e a transparência em todas as etapas do concurso.

“Estruturamos o certame em duas categorias, respeitando as diferentes faixas etárias e considerando o desenvolvimento artístico de cada participante. A avaliação será feita por uma comissão julgadora, com critérios objetivos que valorizam a criatividade, a originalidade e a relação da obra com o tema proposto, sem exigir acabamento profissional. Também teremos uma exposição pública para dar visibilidade a essas produções. A equipe da Secretaria está à disposição para orientar os responsáveis, auxiliar no preenchimento dos formulários e esclarecer eventuais dúvidas”, destacou a secretária.

O cronograma prevê a avaliação dos trabalhos entre os dias 13 e 18 de novembro, divulgação do resultado preliminar no dia 19 e resultado final, cerimônia de premiação e exposição no dia 26 de novembro.

O edital completo e seus anexos, com a ficha de inscrição, autorizações e demais orientações para participação, estão disponíveis nos links abaixo.

EDITAL – GURUPI EM ARTE

ANEXOS – GURUPI EM ARTE