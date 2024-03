Palmas, Araguaína e Gurupi recebem shows musicais nos finais de semana de março

da redação

O ano começou e o projeto Domingueira está de cara nova. Agora é o Domingô que vai agitar os seus finais de semana com muita música e diversão no Sesc.

Durante o mês de março, o Centro de Atividades do Sesc em Palmas, Araguaína e Gurupi receberão atrações musicais para todos os gostos, durante os dias 17 e 24, a partir das 13h.

O valor da entrada para o público geral é de R$25,00 e R$12,00 para estudantes e idosos. A entrada é gratuita para o trabalhador do Comércio e seus dependentes. Chame a família e os amigos e venha curtir essa programação musical com a gente!

Confira as atrações por cidade e mais informações abaixo:

Palmas

Grupo 3 Jjeitos

Data: 17/03

Horário: 15h às 17h30

Local: Centro de Atividades Sesc Palmas

O Grupo 3 Jjeitos é um projeto de samba e pagode, formado por quatro músicos, Claudiney, na bateria, Rafael Fortaleza, no pandeiro, Leomar Martins, no contrabaixo, e Frank Alves, na voz, violão e guitarra. Desde 2022, o grupo vem conquistando seu espaço na cena local palmense com apresentações em barzinhos e restaurantes da capital.

Gurupi

Deusa Pinheiro

Data: 17/03

Horário: 15h às 17h30

Local: Centro de Atividades Sesc Gurupi

Natural da cidade de Gurupi, Deusa Pinheiro é uma cantora e compositora tocantinense. Ao longo de sua carreira, a artista já gravou dois CD’s e leva em seu repertório musical ritmos como o forró, sertanejo e MPB.

Rick Souza

Data: 24/03

Horário: 15h às 17h30

Local: Centro de Atividades Sesc Gurupi

Rick Souza é um cantor e sanfoneiro mato-grossense. Músico desde os 12 anos de idade, ao longo de sua carreira vem fazendo shows pelo estado do Tocantins. Seu repertório conta com o bom forró pé de serra e para o Domingô no Sesc, o artista promete entregar também outros estilos musicais.

Araguaína

Pagode do R10

Data: 24/03

Horário: 15h às 17h30

Local: Centro de Atividades Sesc Araguaína – Anselmo da Silva Moraes

Criada pelo músico e vocalista Renivaldo Brito (R10), a banda Pagode do R10 atua na cena musical de Araguaína desde 2022. Renny, André, Rogério, João Pedro e Gabriel compõem o grupo musical que leva alegria e muita música boa por onde passam. O repertório da banda conta com os clássicos do pagode, samba e axé e também músicas mais atuais de ambos os gêneros musicais.

Domingô!

O Domingô! do Sesc agora chegou para oferecer um domingo relaxante e atrativo para os frequentadores do clube do Centro de Atividades Sesc em Palmas, Araguaína e Gurupi. Unindo a música e o lazer por meio de uma atração musical com repertório alegre e dançante, com ritmos como o samba, o axé, o pagode, o sertanejo e o pop rock.