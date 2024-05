Em Brasília, Wanderlei Barbosa comemora resultados do Tocantins e ressalta parceria com governo federal e municípios

Governador do Tocantins participou nesta terça-feira, 28, no Palácio do Planalto, da cerimônia de divulgação de resultados parciais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

Por Redação

‘Diminuir todos os índices negativos de alfabetização foi possível estando todos nós juntos. Esse é um trabalho que orientamos, estou cada vez mais próximo dos municípios. Estabelecemos parcerias nas áreas da saúde, infraestrutura e educação, para trabalharmos juntos, diminuindo todos os problemas”, reforçou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, em sua participação nesta terça-feira, 28, no Palácio do Planalto, em Brasília/DF, da cerimônia de divulgação dos resultados parciais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Ainda durante sua fala na cerimônia, o governador Wanderlei Barbosa evidenciou seu contentamento pelo convite do governo federal. “Fico muito feliz pelo convite de vossa excelência [presidente Luiz Inácio Lula da Silva] e pela consideração que tem tido com os estados. Para nós, governadores, isso nos enche de alegria. A mesma coisa de quando um governador convida os prefeitos do seu Estado”, pontuou o Governador, que estendeu seu agradecimento aos gestores dos consórcios que o Tocantins faz parte, como o Consórcio Brasil Central e o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

O evento, que reuniu governadores e secretários estaduais de educação de todo o país, contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana; e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O governador Wanderlei Barbosa estava acompanhado do secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz; e do secretário extraordinário de Representação do Tocantins em Brasília, Carlos Manzini Júnior.

Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é um programa do governo federal que estabelece metas anuais para garantir o direito à alfabetização a todas as crianças do país, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Para o Tocantins, foi estabelecida uma meta de 50% para o ano de 2024 e, até o final de 2023, o crescimento alçado foi de 44% das crianças alfabetizadas, com um aumento de cerca de 214% no comparativo com 2021. Com esse resultado, o Tocantins é o estado que mais evoluiu, alcançando o primeiro lugar no ranking do crescimento percentual entre as unidades da Federação.

O foco da política está em assegurar que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do 2° ano do ensino fundamental. O Indicador Criança Alfabetizada é calculado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a partir do alinhamento nacional dos dados coletados pelos estados e pelos municípios. O resultado parcial é resultado dos dados apurados pelas avaliações aplicadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2023.

