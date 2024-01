Estudantes falam da alegria de alcançar notas superiores a 900 na redação do Enem

Por Redação

Com a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes compartilharam nas redes sociais a euforia e a satisfação de ter alcançado notas superiores a 900 pontos na redação. É o caso da aluna Yanna Vitória Alves de Moura, 17 anos, do Colégio Estadual Dr. João de Abreu, da cidade de Novo Alegre, Tocantins, que alcançou a nota 940 na redação. Também comemoram a estudante Ana Júlia Ribeiro da Silva, 18 anos, do Centro de Ensino Médio Tiradentes, e Emilly Almeida Fernandes de Oliveira, da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, ambas são de Palmas e tiraram a nota 960 na redação.

Em 2023, o tema da redação foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Neste ano, 60 estudantes conseguiram alcançar a nota máxima, no ano passado foram apenas 18 participantes.

Os resultados do Enem foram divulgados na terça-feira, 16, e com as notas, os estudantes poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no período de 22 a 25 de janeiro.

Notas que abrem portas

A estudante Yanna Vitória, que reside na zona rural, comentou que as provas do Enem são difíceis, por isso, quando se tem sucesso é motivo de muita alegria.

“Eu estou me sentindo realizada. Fiquei maravilhada com a nota na redação, pela importância que tem essa seleção na vida dos jovens brasileiros”, frisou.

Ana Júlia contou que aproveitou bem as aulas de Língua Portuguesa e de Redação ministradas pelo professor Paulo Martins.

“A escola me ajudou bastante com os conteúdos básicos, os professores foram bem objetivos, eles sabiam a importância do último ano do ensino médio na vida de um estudante. Eu estou muito feliz, essa foi a minha primeira experiência com o Enem e com sucesso”, explicou.

A estudante Ana Júlia já foi aprovada no curso de Gestão Pública no Instituto Federal do Tocantins (IFTO), mas o que ela deseja é aproveitar as notas do Enem e tentar uma vaga no curso de Direito.

Emilly conhece bem o Enem, foi o seu terceiro ano fazendo as provas.

“Eu fiquei muito feliz de ver que alcancei essa nota, foi muito emocionante, mas eu esperava uma nota alta visto que tive um grande apoio dos professores de linguagem em relação à redação”, comentou. A estudante Emilly também pretende cursar Direito.

Essas três estudantes representam as dezenas de alunos da rede estadual de ensino que alcançaram notas altas na redação do Enem.

A professora Mariza de Jesus Ferreira, que leciona Língua Portuguesa no Colégio Estadual Dr. João de Abreu, comentou a nota 940 de Yanna Vitória. “Eu acompanho esta aluna desde o 6º ano do ensino fundamental e sempre soube que ela teria sucesso, por sua dedicação aos estudos. Para a escola, esse resultado representa uma motivação para outros alunos. Esse desempenho reforça que a escola pública funciona e que o aluno da zona rural tem acesso à educação de qualidade”, explicou.

Texto: Josélia de Lima/Governo do Tocantins

Fotos: Arquivo/Alunos/Governo do Tocantins