Palmas será palco de quatro dias de ciência, tecnologia e inovação na Unitins

Com o tema “Ciência Delas”, evento começa nesta terça-feira, 13, e reúne palestras, oficinas, apresentações de pesquisas e atividades abertas ao público até 16 de outubro

Por Redação

Entre os dias 13 e 16 de outubro, Palmas será palco de quatro dias dedicados à ciência, à tecnologia, à inovação e à extensão universitária. A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) realiza a 4ª Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação e Extensão, com uma programação diversificada que reúne estudantes, professores, pesquisadores e comunidade no Câmpus Palmas. O evento conta com atividades que valorizam a produção científica e aproximam o conhecimento acadêmico da sociedade.

A programação completa está disponível no site unitinscti.com.br/2026. Integrada à 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a edição deste ano tem como tema “Ciência Delas”, destacando o protagonismo de mulheres e meninas na produção científica e no desenvolvimento tecnológico. A iniciativa também busca ampliar a visibilidade das pesquisadoras e incentivar a participação feminina nas diferentes áreas do conhecimento.

Abertura oficial terá palestra sobre tecnologias emergentes

A solenidade de abertura será realizada nesta terça-feira, 13, às 19h, no Auditório Central da Unitins, no Câmpus Palmas. Na sequência, às 19h30, a programação terá como destaque a palestra magna “Tecnologias Emergentes e a Cultura de Dados na Educação”, ministrada por Zaika dos Santos.

Especialista em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, professora, pesquisadora, engenheira de prompts e criptoartista, Zaika abordará as transformações provocadas pelas novas tecnologias e pelo uso de dados no campo educacional. A palestra propõe reflexões sobre os desafios e as possibilidades dessas ferramentas nos processos de ensino e aprendizagem.

Pesquisas, oficinas e experiências científicas

Ao longo dos quatro dias, a programação contempla atividades voltadas à divulgação científica, à troca de experiências e ao incentivo à inovação. Entre os destaques estão a XXXIII Jornada de Iniciação Científica e o X Colóquio de Extensão em que acadêmicos apresentarão cerca de 250 pesquisas e projetos desenvolvidos no ambiente acadêmico.

Outro destaque é a exposição do Museu José Hidasi, que reúne animais taxidermizados e integra o acervo da Unitins. A visitação estará aberta ao público durante o evento, das 8h30 às 18h, oferecendo uma oportunidade de contato com a diversidade da fauna e de aproximação com o conhecimento científico.

O público também poderá participar de oficinas práticas, visitas guiadas aos laboratórios por meio da Mostra de Ciências da Vida, atividades do Fórum Interdisciplinar de Saúde Integral e do V Circuito de Inovação. A programação inclui ainda a V Semana Acadêmica do curso de Engenharia Agronômica, a Jornada dos cursos de Tecnologia e o TocaInovAgro Unitins, ampliando as oportunidades de integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Com uma programação que articula diferentes áreas do conhecimento, a 4ª Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação e Extensão reafirma o papel da Unitins na produção e na divulgação científica, no incentivo à pesquisa e na promoção de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do Tocantins.

O evento é aberto ao público e totalmente gratuito.

Texto: Andréia Fernandes/Dicom Unitins