Projetos de Gurupi representam o Tocantins na maior vitrine de inovação educacional da América Latina

Educadores conquistam vaga na final nacional do Prêmio Educador Transformador com soluções em inclusão e metodologias ativas

Por Redação

O Sebrae Tocantins realiza, na próxima quarta-feira, 6, a mobilização dos finalistas que representam o Estado na etapa nacional do Prêmio Educador Transformador. Os professores Eurípedes Martins da Silva Júnior e Thiago Monteiro dos Santos Fraga, de Gurupi, chegam à Bett Brasil 2026 após conquistarem a fase estadual com projetos que conectam inovação pedagógica e sustentabilidade ao cotidiano escolar.

A premiação surge de uma articulação entre Sebrae, Bett Brasil e Instituto Significare, com foco em práticas capazes de alterar a realidade de alunos e comunidades. Em sua terceira edição, o prêmio direciona o olhar para temas estratégicos, como inteligência artificial e educação empreendedora.

Representando a Universidade de Gurupi, Eurípedes concorre na categoria Inovação Pedagógica e Metodologias Ativas, com ênfase no protagonismo estudantil. Já Thiago, da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino, disputa a categoria Inclusão e Sustentabilidade na Educação. O projeto aposta no impacto social e no desenvolvimento sustentável, reforçando a escola como ponto de partida para transformações mais amplas.

Como parte da premiação, os dois educadores garantem participação na Bett Brasil 2026, em São Paulo. O evento se consolida como o principal espaço de inovação e tecnologia para a educação na América Latina, com programação intensa e experiências imersivas. A vivência amplia repertórios, aproxima referências internacionais e leva novas possibilidades para as salas de aula do sul do Tocantins.

Para o analista José Tavares, o reconhecimento ultrapassa o caráter simbólico e indica uma mudança concreta na forma de pensar a educação. “Quando esses projetos ganham visibilidade, fica evidente que há um trabalho consistente nas instituições. Isso revela um afastamento de modelos tradicionais e reforça o papel da educação como vetor direto de desenvolvimento regional”, afirma.

Com inscrições gratuitas para jornadas formativas disponíveis em link oficial, o Sebrae mantém uma agenda contínua de estímulo à inovação no ensino. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)