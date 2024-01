Redação Enem 2023: Tocantins alcança nota mil no recorte de escolas públicas

O Ministério da Educação (MEC) informou, nesta terça-feira (16/1), que 60 candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 conseguiram tirar nota mil na redação, resultado máximo no exame. Destes, quatro eram da rede pública.

No recorte de escolas públicas, quatro redações nota mil saíram das seguintes unidades federativas: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Na entrevista, o ministro parabenizou as pessoas que tiraram nota mil na redação e disse que o MEC está planejando uma política de reconhecimento dos jovens e professores responsáveis pelos dos textos.

“É importante reconhecer e premiar os resultados da educação brasileira, principalmente [da educação] pública brasileira, pelo esforço”, defendeu Santana.

